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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург 25 35
8 Ростов 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
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Новости партнеров

"Один город - одна команда" - раздевалка "Арсенала" после победы над "Спартаком" (фото)

Тульский "Арсенал" накануне крупно обыграл "Спартак" (3:0) в матче 25-го тура российской Премьер-лиги.

После игры "канониры" показали фото из раздевалки, в которой эмоционально отпраздновали победу.

Теги: Арсенал Тула Спартак
Сегодня, 14:23
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#2  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 17:06)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Один город - одна команда! Звучит знакомо )))


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
#1  Rasmuz   (Сегодня, 16:01)
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«Установить лицам, замещающим государственные должности Республики Хакасия (за исключением лиц, замещающих государственные должности Республики Хакасия в Верховном Совете Республики Хакасия) и Главе Республики Хакасия — Председателю Правительства Республики Хакасия (далее — лица, замещающие государственные должности) размер надбавки к должностному окладу за особые условия труда до четырехкратного размера денежного содержания по соответствующей государственной должности Республики Хакасия», — говорится в постановлении.
Ранее главе Хакасии и членам правительства полагалась надбавка к должностному окладу не более 100%.
Валентин Коновалов возглавляет регион с ноября 2018 года. В январе постпред республики в Москве Юлия Исмагилова получила премию в размере 500% от своего месячного содержания, проработав на посту всего две недели. Об этом сообщает Рамблер.
Реалии РФ, один губернатор - одна команда. Все зависит от аппетита и величины спецфонда губернатора. Пока в Туле нужный губернатор.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
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