"Один город - одна команда" - раздевалка "Арсенала" после победы над "Спартаком" (фото)

Тульский "Арсенал" накануне крупно обыграл "Спартак" (3:0) в матче 25-го тура российской Премьер-лиги.После игры "канониры" показали фото из раздевалки, в которой эмоционально отпраздновали победу.