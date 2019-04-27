Илья Чебану: все разногласия ушли из "Локомотива"

Бывший вратарь "Мордовии" Илья Чебану поделился мнением об игре "Локомотива" в текущем сезоне."Локомотив" на данный момент борется за чемпионство. У команды Семина очень сильная атакующая линия, практически в каждой позиции есть равноценная замена, а также сильная оборона. Все разногласия в клубе ушли, коллектив сосредоточен только на игре", — сказал Чебану в эфире телеканала "Матч ТВ".