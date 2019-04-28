Чистка кадров. Пять игроков, от которых нужно избавиться «Спартаку»

Боссы «красно-белых» решили пойти новым путём: после трескучего провала они не стали увольнять главного тренера, так ещё и анонсировали обновление состава на следующий сезон. О том, кто команде точно не нужен.Когда Кононов только возглавил команду, появилась надежда, что трансфер Ханни окажется не совсем провальным. Тогда полузащитник забил «Анжи» и «Уралу» в Кубке, помог перестрелять дома «Рейнджерс» в Лиге Европы и принял участие в домашней победе над «Крыльями».Тогда этим внезапным усилением даже попрекали ушедшего Карреру. Ведь при нём Ханни напоминал в лучшем случае тормозящего Мелкадзе (при этом без российского паспорта), да ещё и ворчал через прессу, а тут под руководством нового тренера игрок расцвёл.Но на долгое время Ханни не хватило. Он ещё блеснул зимой на товарищеском турнире (отдал голевую в матче против «Зенита»), а потом окончательно скис. Последние два тура Кононов не выпускал его даже на замену.И это всё при зарплате в 2.4 миллиона евро* (на всякий случай: столько же получает Зобнин, а тот же Фернандес играет за меньшее). Очевидно, что сбагрить Ханни – главная задача «Спартака» на грядущее межсезонье. Кстати, по информации телеграм-канала «Инсайды от Карпа» Ханни уже выставлен на трансфер.Во-первых, это решит проблемы с болельщиками. Конечно, это не выход – просто идти на поводу у фанатов, которые даже не всегда могут сформулировать, за что вообще они ненавидят капитана, но если есть возможность убить сразу нескольких зайцев одним выстрелом, почему нет?Ведь – во-вторых – Глушаков новому «Спартаку» не нужен. Да, он пока ещё лучше Гулиева (в игре против Тулы, когда Денис заменил Аяза, это было особенно заметно), но Глушаков явно стареет. Он может забить гол «Зениту», как это было не так давно, а потом спокойно не добежать в рабочем моменте, из-за чего питерцы счёт сравняют.Работоспособность – ключевой момент для позиции Глушакова, который играет box-to-box. И Глушаков ничем (ни особенным мышлением, ни техникой) не способен это компенсировать.Кононов и так уже предпочитает играть Гулиев-Фернандо-Зобнин и не ставить Глушакова, если есть такая возможность. Так зачем такой игрок в новой строящейся команде, особенно когда у него зарплата 2.6 миллионов евро?Здесь нужно что-нибудь пояснять? Если раньше Комбаров мог веселить слепыми навесами или ленивыми подключениями, в результате которых «Спартаку» становилось только тяжелее атаковать, то теперь всё хуже. Например, в плане игрового мышления.Вспомните, как иногда тащил Комбаров? Хотя бы тот самый бессмертный мем по мотивам крупной домашней победы над «Севильей».Против Тулы Комбаров допустил такой позиционный просчёт, что теперь даже самый упёртый адепт секты «Ромашка» вряд найдёт какой-нибудь смысл пребывания Дмитрия в «Спартаке» за 2 миллиона евро. То ли из-за отсутствия игровой практики, то ли из-за возраста Комбаров деградирует и в плане навыков, которые не зависят напрямую от физического состояния.Флангового полузащитника брали после одного успешного сезона в «Динамо» и больше потому, что год назад очень удачно получилось взять Зобнина, ставшего лидером «красно-белых». Но менеджмент «Спартака» здесь промахнулся.Несмотря на то, что в команде Ташаев уже почти целый год (а игровую практику он получал регулярно), Александр отметился только двумя голевыми передачами: для игрока, который по сути находится в самом расцвете, это просто кошмарная статистика.Ташаев инертен и последние месяцы работает вообще без просветов. Но главная проблема в том, что он не пытается брать даже стараниями.Ему давали шансы и ждали. Его хвалили после редких удачных матчей, когда Джано всё-таки покидал на пару недель лазарет, а потом снова забывали на несколько месяцев. Но делать бесконечно это невозможно.Видимо, Джано никогда не дорастёт до уровня топ-клуба даже нашей лиги. Во многом это не его вина – подводит здоровье, из-за которого последние годы грузинский футболист вынужден больше времени лечиться, чем тренироваться и играть.Наверное, это был последний шанс – проявить себя в Самаре, куда его направил «Спартак» играть вместе с отчисленным Самедовым. Джано забил гол «Локомотиву», но в остальном ожиданий не оправдал. Он опять пропускает игры, получая повреждения на тренировках, а когда выходит на поле, не слишком радует болельщиков «Крыльев».Есть ещё несколько футболистов, насчёт которых нет уверенности в том, что с ними «Спартаку» следует расставаться. Но и не факт, что они нужны команде., возмущающий информационное пространство пересудами о повышении зарплаты, выкладывается и делает всё, чтобы добиться успеха в «Спартаке». Но это футболист настолько бестолковый, что такое даже бешеное старание не способно помочь Георгию.Были локальные успехи (результативные действия на межсезонном турнире, заработанное удаление Семёнова), но требующий лучших условий нападающий, у которого за 34 матчей в премьер-лиге (конечно, неполных, но всё же) ни одного забитого мяча, - перебор даже для инфернального «Спартака».уже 25 лет, вряд ли из него «вырастет» что-нибудь талантливое в таком возрасте. При этом он не особо полезен и в Самаре, куда он был отправлен на побывку на пару с Джано. Да, у него были «кресты», но они не могут оправдывать всего: этой осенью у Тимофеева было достаточно шансов, но на убедительный уровень он так и не вышел.Остаётся вопрос и по. У него неплохая зарплата (как и Комбаров, он получает два миллиона), нет паспорта, при этом весеннюю часть он проводит крайне неудачно - моментов он запорол на пару сезонов вперёд. Против той же Тулы он был ещё хуже Ташаева – тот хотя бы обрабатывал передачи, которые на него шли.С другой стороны, это очень универсальный игрок, пригодиться Кононову он ещё может. Но только при том условии, что нынешний кошмарный период для него закончится.*Информация по зарплатам - расследование Sports.ru за 2018 годФото: sport24, fratria, "СЭ"