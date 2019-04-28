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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Сергей Хусаинов: Фернандес сам подставился под удар, это не пенальти

Известный российский арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод из матча 26-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и ЦСКА (2:0), когда защитник Марио Фернандес получил по лицу в штрафной соперника от Йона Фьолусона, но арбитр Сергей Иванов не назначил пенальти в ворота краснодарцев.

"Момент с Фернандесом похож на эпизод в прошлых матчах, но они абсолютно разные. Взгляд и руки игрока "Краснодара" устремлены в сторону мяча, а Фернандес сзади выпрыгивает. Контакт в руку и демонстрация. В мяч Марио не сыграл, а пошёл в тело. Арбитр принял правильное решение. Фернандес подставился под этот удар. Это не пенальти", - цитирует Хусаинова "Чемпионат.сом".
Теги: Хусаинов Фернандес ЦСКА Краснодар
Вчера, 23:13
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3
(2)
#3  ФК ЦСКА  Москва (Вчера, 23:38)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Хуйсаинов в своё время судил постоянно со скандалом, а теперь эксперт такой же... может и не было пенальти, но его мнение позволяет сомневаться в его адекватности..просто какая то тварь опущенная
Регистрация: 25.12.2018 [жалоба]
#2  F.Totti.   (Вчера, 23:20)
  • -6
  •  (6)
online

Цитата: sraptakpain
ты расскажи лучше про другой момент.когда кабаре его "обнял" и просто завалил его

да что рассказывать и рассуждать,когда счет на табло
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#1  sraptakpain  Кукуево (Вчера, 23:19)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Шинник»
ты расскажи лучше про другой момент.когда кабаре его "обнял" и просто завалил его
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
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