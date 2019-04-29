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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Новости партнеров

Андрей Червиченко: "Локомотив" занимает место в тройке не по праву

Экс-владелец "Спартака" Андрей Червиченко отметил, что отрицательно относится к участию "Локомотива" в Лиге чемпионов.

"ЦСКА или "Краснодар" в ЛЧ? Я бы обе эти команды хотел видеть в Лиге чемпионов. А вот место "Локомотива" в этой тройке, на мой взгляд, не совсем по праву. Очень много судейской помощи железнодорожникам оказывается по ходу чемпионата.

Мы же знаем, что бывает, когда вытягивают одну команду для участия в Лиге чемпионов. Потом эта команда хуже всех смотрится в групповом турнире обоих еврокубков, становится позором российского футбола. Вот "Зенит", "Краснодар" и ЦСКА смотрелись бы в Лиге чемпионов очень хорошо", — цитирует Червиченко Спорт Уик-Энд.
Теги: Червиченко Локомотив ЦСКА Краснодар
Сегодня, 14:47
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10
(3)
#10  MIG  Piter (Сегодня, 15:21)
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online

Червиченко снова бьет не в бровь, а в глаз. За это его и не любят. И про Зенит когда говорил - гавно бурлило. И про Спартак всегда аж брызгать из хлеба))) да, он, конечно, желчный тип. Но я с ним чаще всего согласен.
Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
#9  Irbis   (Сегодня, 15:19)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Яamon,
Твоего мнения чмо вообще не спрашивают
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#8  wir sind die besten  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:11)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Яamon
еще надо у бомжа с ленинградского вокзала узнать мнение относительно участия Локо в лиге чемпионов. а то неполная картина получается. всякая шваль щас будет вещать еще, у кого какие права

Т.е. у москвича...ну спроси...нет в Питере Ленинградского вокзала, есть Московский, есть депо и прочая инфраструктура...а по сути, Локо сильнее по составу, по игре, отставших от нас команд...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
#7  Primus  Москва (Сегодня, 15:06)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Насчёт ЦСКА и Краснодара - тут без сомнения, команды вполне способны играть достойно. Примеры - матчи с Реалом и Валенсией. Но вот какого лешего Червь сюда бомжей прилепил??? Которых в двух матчах возил испанский аутсайдер. Попахивает заказухой...


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Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013 [жалоба]
#6  Egg  mars (Сегодня, 15:04)
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Дельно пузатый сказал.Наш паровоз вперед лети в пердиве остановка.
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#5  Schweinsteiger   (Сегодня, 15:02)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
чо, лошки? ждём ваших смехуёчков, после гео очередного высера на Спартак))


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
#4  alexpyat  Пятигорск (Сегодня, 15:01)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Червь просто идеальный источник для современных журналистов. В поисках говна на вентилятор вполне логично обратиться к его источнику... Задолбали петь про судейскую помощь - судьи у нас во все стороны в пользу любой команды ошибаются регулярно, т.к. им за это никогда и ничего не бывает. А потом уже начинают журналюги и подобные Червяку в каждом удобном матче находить скрытые заговоры. У нас в стране один заговор в судейском корпусе - полная безнаказанность за ошибки. Там проще всех разогнать, чем этих исправить.
Цитата: Lord_Vik
Ох ты.
Посмотрим на реакцию проводниц.
Когда червь нас опускает - проводницы в первых рядах с ослами и бомжами на подпевке.

Хз че тебе там проводницы поют, но не замечал неадекватной реакции на Червиченко от болельщиков Локо. Червя болелы Локо ставят не выше, чем болелы Спартака, таких персонажей на дух не переносят все адекватные болельщики
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
#3  zemlanatolij  Москва (Сегодня, 14:53)
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Локомотив»
Позор Российского футбола - это твоя жирная свинная морда!!!
Регистрация: 28.11.2010 [жалоба]
#2  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 14:52)
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Ох ты.
Посмотрим на реакцию проводниц.
Когда червь нас опускает - проводницы в первых рядах с ослами и бомжами на подпевке.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#1  Яamon   (Сегодня, 14:51)
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Локомотив»
еще надо у бомжа с ленинградского вокзала узнать мнение относительно участия Локо в лиге чемпионов. а то неполная картина получается. всякая шваль щас будет вещать еще, у кого какие права
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
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