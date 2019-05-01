Россия РПЛ 2018/19
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Синдзи Окадзаки покидает "Лестер" (1)
Синдзи Окадзаки покидает "Лестер" (1)
Филипп Уремович: у "Оренбурга" почти нет игроков моложе 25 лет
Защитник "Рубина" Филип Уремович поделился мыслями о будущем сопернике по матчу 27-го тура РПЛ.
"Ничья в Москве со "Спартаком" 0это неплохой результат. Сейчас нам нужна победа. Мы не выигрывали уже семь или восемь матчей. У "Оренбурга" игроков моложе 25 лет нет и все они очень опытные.
Понятно, что очень сыгранная команда, играющая вместе уже много лет. Они очень опасны особенно при стандартах и навесах. Но если мы будем играть как против "Спартака" – мы сможем показать положительный результат", - цитирует Уремовича "СЭ".
"Ничья в Москве со "Спартаком" 0это неплохой результат. Сейчас нам нужна победа. Мы не выигрывали уже семь или восемь матчей. У "Оренбурга" игроков моложе 25 лет нет и все они очень опытные.
Понятно, что очень сыгранная команда, играющая вместе уже много лет. Они очень опасны особенно при стандартах и навесах. Но если мы будем играть как против "Спартака" – мы сможем показать положительный результат", - цитирует Уремовича "СЭ".
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