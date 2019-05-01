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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Филипп Уремович: у "Оренбурга" почти нет игроков моложе 25 лет

Защитник "Рубина" Филип Уремович поделился мыслями о будущем сопернике по матчу 27-го тура РПЛ.

"Ничья в Москве со "Спартаком" 0это неплохой результат. Сейчас нам нужна победа. Мы не выигрывали уже семь или восемь матчей. У "Оренбурга" игроков моложе 25 лет нет и все они очень опытные.

Понятно, что очень сыгранная команда, играющая вместе уже много лет. Они очень опасны особенно при стандартах и навесах. Но если мы будем играть как против "Спартака" – мы сможем показать положительный результат", - цитирует Уремовича "СЭ".
Теги: Уремович Рубин Оренбург
Сегодня, 16:49
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