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Манчестер Сити
Ливерпуль
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Лестер
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм 36 70
4 Челси 36 68
5 Арсенал 36 66
6 Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер  36 51
9 Эвертон 36 50
10 Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм 36 46
12 Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл 36 42
14 Борнмут 36 42
15 Бернли 36 40
16 Саутгемптон 36 38
17 Брайтон  36 35
18 Кардифф 36 31
19 Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд 36 14
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Фабио Капелло заявил, что причастен к переходу Эриксена в "Тоттенхэм" из "Аякса"

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло рассказал, что причастен к переходу полузащитника Кристиана Эриксена в "Тоттенхэм".

"Я рад, что у Эриксена хорошо все складывается в "Тоттенхэме", ведь Кристиана подписали, когда директором "шпор" был Франко Бальдини.

Бальдини пригласил в клуб и Эриксена, и Поччеттино. Перед тем, как подписать Эриксена, он поинтересовался моим мнением об игроке. Я сказал ему, что Кристиан станет отличным приобретением для "Тоттенхэма". Я рад, потому что в этом трансфере есть и толика моей заслуги", - сказал Капелло в эфире Sky Sport во время трансляции первого полуфинального матча ЛЧ между "Тоттенхэмом" и "Аяксом" (0:1).

Sport24.ru
Теги: Капелло Эриксен Тоттенхэм АПЛ Аякс
Сегодня, 18:48
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