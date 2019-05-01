Фабио Капелло заявил, что причастен к переходу Эриксена в "Тоттенхэм" из "Аякса"

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло рассказал, что причастен к переходу полузащитника Кристиана Эриксена в "Тоттенхэм"."Я рад, что у Эриксена хорошо все складывается в "Тоттенхэме", ведь Кристиана подписали, когда директором "шпор" был Франко Бальдини.Бальдини пригласил в клуб и Эриксена, и Поччеттино. Перед тем, как подписать Эриксена, он поинтересовался моим мнением об игроке. Я сказал ему, что Кристиан станет отличным приобретением для "Тоттенхэма". Я рад, потому что в этом трансфере есть и толика моей заслуги", - сказал Капелло в эфире Sky Sport во время трансляции первого полуфинального матча ЛЧ между "Тоттенхэмом" и "Аяксом" (0:1).