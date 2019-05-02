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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Алексей Грицаенко: у "Анжи" больше проблем, чем у "Енисея"

Защитник "Енисея" Алексей Грицаенко поделился ожиданиями от матча чемпионата России против "Анжи".

"Мы настраиваемся на эту игру как на любой матч, очень важный, и не смотрим на то, что у "Анжи" проблемы, потому что все прекрасно видят, как они забирают очки у других команд. Им не мешает это показывать хороший футбол и биться до конца.

У кого больше проблем? Наверное, у "Анжи", с учетом того, что все слышали, что им не платят уже достаточно большое количество времени. Но я сам был в такой ситуации и могу сказать, что сейчас они не обращают на это внимания, они уже не думают ни о каких деньгах и о том, что им их отдадут, они просто доигрывают сезон и выкладываются по максимуму.

У всех в команде хорошее настроение. Мы в принципе не смотрим в таблицу, выходим на любой матч с целью выиграть, неважно, на первом эта команда месте или в нижней части таблицы. Мы выходим и играем на победу, даже не на то, чтобы заработать одно очко и так далее. Я думаю, это все видели в игре с "Локомотивом". Мы не хотели сохранять счет 1:1 на табло, мы шли до конца вперед, и получили контратаку. Поэтому будем биться за победу, другой результат нам неинтересен", - цитирует Грицаенко Sport24.ru.
Теги: Грицаенко Анжи Енисей
Сегодня, 18:04
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