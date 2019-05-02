Россия РПЛ 2018/19
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Алексей Грицаенко: у "Анжи" больше проблем, чем у "Енисея"
Защитник "Енисея" Алексей Грицаенко поделился ожиданиями от матча чемпионата России против "Анжи".
"Мы настраиваемся на эту игру как на любой матч, очень важный, и не смотрим на то, что у "Анжи" проблемы, потому что все прекрасно видят, как они забирают очки у других команд. Им не мешает это показывать хороший футбол и биться до конца.
У кого больше проблем? Наверное, у "Анжи", с учетом того, что все слышали, что им не платят уже достаточно большое количество времени. Но я сам был в такой ситуации и могу сказать, что сейчас они не обращают на это внимания, они уже не думают ни о каких деньгах и о том, что им их отдадут, они просто доигрывают сезон и выкладываются по максимуму.
У всех в команде хорошее настроение. Мы в принципе не смотрим в таблицу, выходим на любой матч с целью выиграть, неважно, на первом эта команда месте или в нижней части таблицы. Мы выходим и играем на победу, даже не на то, чтобы заработать одно очко и так далее. Я думаю, это все видели в игре с "Локомотивом". Мы не хотели сохранять счет 1:1 на табло, мы шли до конца вперед, и получили контратаку. Поэтому будем биться за победу, другой результат нам неинтересен", - цитирует Грицаенко Sport24.ru.
"Мы настраиваемся на эту игру как на любой матч, очень важный, и не смотрим на то, что у "Анжи" проблемы, потому что все прекрасно видят, как они забирают очки у других команд. Им не мешает это показывать хороший футбол и биться до конца.
У кого больше проблем? Наверное, у "Анжи", с учетом того, что все слышали, что им не платят уже достаточно большое количество времени. Но я сам был в такой ситуации и могу сказать, что сейчас они не обращают на это внимания, они уже не думают ни о каких деньгах и о том, что им их отдадут, они просто доигрывают сезон и выкладываются по максимуму.
У всех в команде хорошее настроение. Мы в принципе не смотрим в таблицу, выходим на любой матч с целью выиграть, неважно, на первом эта команда месте или в нижней части таблицы. Мы выходим и играем на победу, даже не на то, чтобы заработать одно очко и так далее. Я думаю, это все видели в игре с "Локомотивом". Мы не хотели сохранять счет 1:1 на табло, мы шли до конца вперед, и получили контратаку. Поэтому будем биться за победу, другой результат нам неинтересен", - цитирует Грицаенко Sport24.ru.
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