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17:51
Адвокат Глушакова: Дарья угрожала увезти детей в Дубай с сожителем, она заранее знала о запрете (1)
Адвокат Глушакова: Дарья угрожала увезти детей в Дубай с сожителем, она заранее знала о запрете (1)
Адвокат Глушакова: Дарья угрожала увезти детей в Дубай с сожителем, она заранее знала о запрете
Марина Дубровская, адвокат Дениса Глушакова, прокомментировала заявления Сергея Жорина о запрете со стороны футболиста выезда детей за границу перед майскими праздниками.
По ее словам, Дарья, супруга капитана "Спартака", угрожала увезти дочерей в Дубай со своим сожителем без согласия Глушакова.
"Сергей Жорин что-то перепутал! Денис Глушаков в ФСБ перед майскими праздниками из мести не обращался. Запрет на выезд был поставлен через службу аэропорта около полугода назад, как только Дарья стала угрожать увезти девочек без согласия отца в Дубай со своим сожителем. О запрете Дарья прекрасна знала. Зачем повезла ребенка травмировать в аэропорт, мне совершенно непонятно. Вероятно, чтобы оправдать свой отдых без детей, сразу уехав за границу без дочери", - цитирует Дубровскую "Спорт-Экспресс".
Бракоразводный процесс между супругами идет с осени прошлого года. Ранее Глушаков подал апелляцию на размер алиментов, которые с него взыскал суд в размере 1/3 всех доходов плюс 100 тысяч рублей.
По ее словам, Дарья, супруга капитана "Спартака", угрожала увезти дочерей в Дубай со своим сожителем без согласия Глушакова.
"Сергей Жорин что-то перепутал! Денис Глушаков в ФСБ перед майскими праздниками из мести не обращался. Запрет на выезд был поставлен через службу аэропорта около полугода назад, как только Дарья стала угрожать увезти девочек без согласия отца в Дубай со своим сожителем. О запрете Дарья прекрасна знала. Зачем повезла ребенка травмировать в аэропорт, мне совершенно непонятно. Вероятно, чтобы оправдать свой отдых без детей, сразу уехав за границу без дочери", - цитирует Дубровскую "Спорт-Экспресс".
Бракоразводный процесс между супругами идет с осени прошлого года. Ранее Глушаков подал апелляцию на размер алиментов, которые с него взыскал суд в размере 1/3 всех доходов плюс 100 тысяч рублей.
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