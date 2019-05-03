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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Адвокат Глушакова: Дарья угрожала увезти детей в Дубай с сожителем, она заранее знала о запрете

Марина Дубровская, адвокат Дениса Глушакова, прокомментировала заявления Сергея Жорина о запрете со стороны футболиста выезда детей за границу перед майскими праздниками.

По ее словам, Дарья, супруга капитана "Спартака", угрожала увезти дочерей в Дубай со своим сожителем без согласия Глушакова.

"Сергей Жорин что-то перепутал! Денис Глушаков в ФСБ перед майскими праздниками из мести не обращался. Запрет на выезд был поставлен через службу аэропорта около полугода назад, как только Дарья стала угрожать увезти девочек без согласия отца в Дубай со своим сожителем. О запрете Дарья прекрасна знала. Зачем повезла ребенка травмировать в аэропорт, мне совершенно непонятно. Вероятно, чтобы оправдать свой отдых без детей, сразу уехав за границу без дочери", - цитирует Дубровскую "Спорт-Экспресс".

Бракоразводный процесс между супругами идет с осени прошлого года. Ранее Глушаков подал апелляцию на размер алиментов, которые с него взыскал суд в размере 1/3 всех доходов плюс 100 тысяч рублей.
Сегодня, 17:51
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#1  sumzzz  Калининград (Сегодня, 18:11)
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Болеет за:
«Рубин»
Спасибо за подробности. А то значит захожу на футбольный сайт, а тут за каким-то хреном сплошные футбольные новости.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
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