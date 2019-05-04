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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 27 36
8 Ростов 26 36
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 26 35
11 Урал 26 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Евгений Ловчев: "Динамо", конечно, не подарок, но ЦСКА просто сейчас сильнее. Тем более на своем поле

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал предстоящий матч 27-го тура РПЛ ЦСКА - "Динамо".

"ЦСКА выиграет. Армейцы не провалили ни один весенний матч. Да, упустили победу с "Уфой" дома, но это издержки молодости. Сказывается, что в составе много молодых футболистов, которым пока не хватает опыта, чтобы доводить такие матчи до победы. "Динамо", конечно, не подарок, но ЦСКА просто сейчас сильнее. Тем более, армейцы играют на своем поле", - цитирует Ловчева Советский спорт.
Теги: Динамо ЦСКА Ловчев
Сегодня, 10:38
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