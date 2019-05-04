Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
10:38
Евгений Ловчев: "Динамо", конечно, не подарок, но ЦСКА просто сейчас сильнее. Тем более на своем поле
Евгений Ловчев: "Динамо", конечно, не подарок, но ЦСКА просто сейчас сильнее. Тем более на своем поле
01:00
Рашид Рахимов: "Ахмат" готовится к "Зениту" как к любому другому сопернику. Футболисты мотивированы (4)
Рашид Рахимов: "Ахмат" готовится к "Зениту" как к любому другому сопернику. Футболисты мотивированы (4)
00:20
Рашид Рахимов - о своем будущем: тренерская работа такова, что ты можешь в любой момент уйти, я к этому готов
Рашид Рахимов - о своем будущем: тренерская работа такова, что ты можешь в любой момент уйти, я к этому готов
Вчера, 23:54
"Севилья" на своём поле потерпела разгром в матче с "Леганесом" (5)
"Севилья" на своём поле потерпела разгром в матче с "Леганесом" (5)
Вчера, 23:53
"Эвертон" обыграл "Бёрнли" в матче АПЛ
"Эвертон" обыграл "Бёрнли" в матче АПЛ
Вчера, 23:43
"Страсбург" и "Марсель" поделили очки в матче Лиги 1
"Страсбург" и "Марсель" поделили очки в матче Лиги 1
Вчера, 23:27
"РБ Лейпциг" упустил победу над "Майнцем"
"РБ Лейпциг" упустил победу над "Майнцем"
Вчера, 23:25
Гол Роналду спас "Ювентус" от поражения в матче с "Торино" (1)
Гол Роналду спас "Ювентус" от поражения в матче с "Торино" (1)
Вчера, 22:45
Хорен Байрамян: пенальти? Показалось, что мяч попал защитнику сначала в руку, а потом в грудь
Хорен Байрамян: пенальти? Показалось, что мяч попал защитнику сначала в руку, а потом в грудь
Вчера, 22:30
Ведран Чорлука готов сыграть с "Арсеналом" (1)
Ведран Чорлука готов сыграть с "Арсеналом" (1)
Вчера, 22:15
Евгений Башкиров: за счет командных действий, за счет терпения и характера смогли победить
Евгений Башкиров: за счет командных действий, за счет терпения и характера смогли победить
Вчера, 22:00
Луис Адриано и Боккетти не сыграют с "Уралом" (11)
Луис Адриано и Боккетти не сыграют с "Уралом" (11)
Вчера, 21:37
Милан Шкриниар продлит контракт с "Интером"
Милан Шкриниар продлит контракт с "Интером"
Вчера, 21:15
Президент "Урала": хотим оставить Панюкова в команде
Президент "Урала": хотим оставить Панюкова в команде
Вчера, 20:25
"Спартак" прилетел в Екатеринбург на матч с "Уралом"
"Спартак" прилетел в Екатеринбург на матч с "Уралом"
Вчера, 19:35
"Атлетико" хочет приобрести Отаменди
"Атлетико" хочет приобрести Отаменди
Вчера, 19:14
Курбан Бердыев: по содержанию это была хорошая игра
Курбан Бердыев: по содержанию это была хорошая игра
Вчера, 18:57
Магомед Адиев: удаление полностью сломало игру
Магомед Адиев: удаление полностью сломало игру
Евгений Ловчев: "Динамо", конечно, не подарок, но ЦСКА просто сейчас сильнее. Тем более на своем поле
Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал предстоящий матч 27-го тура РПЛ ЦСКА - "Динамо".
"ЦСКА выиграет. Армейцы не провалили ни один весенний матч. Да, упустили победу с "Уфой" дома, но это издержки молодости. Сказывается, что в составе много молодых футболистов, которым пока не хватает опыта, чтобы доводить такие матчи до победы. "Динамо", конечно, не подарок, но ЦСКА просто сейчас сильнее. Тем более, армейцы играют на своем поле", - цитирует Ловчева Советский спорт.
"ЦСКА выиграет. Армейцы не провалили ни один весенний матч. Да, упустили победу с "Уфой" дома, но это издержки молодости. Сказывается, что в составе много молодых футболистов, которым пока не хватает опыта, чтобы доводить такие матчи до победы. "Динамо", конечно, не подарок, но ЦСКА просто сейчас сильнее. Тем более, армейцы играют на своем поле", - цитирует Ловчева Советский спорт.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.