За Кубок "Спартак" отомстил, но благодаря везению и Фернандо

В Екатеринбурге прямо сейчас. pic.twitter.com/UNSEB9ncUx — Арсений Петров (@Arseny_Petrov) May 3, 2019

29? Серия опасных атак «Спартака»! Сначала Ломовицкий бьет после скидки Зе Луиша, и Годзюр отбивает. Следом Айртон бьет издали в перекладину. Наконец, Мельгарехо выходит на ударную позицию с правого края штрафной, но пробивает во вратаря!#УралСпартак – 0:0 — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) May 4, 2019

После поражения от "Урала" двухмесячной давности "красно-белые" победили в Екатеринбурге и по крайней мере до следующего тура место в Лиге Европы "Арсеналу" не уступят. О проблемах "Спартака" в центре, удаче и решении Кононова, за счёт которого москвичи забивают второй матч подрядРазгромное поражение от "Арсенала" ещё можно было простить, учитывая, в какой форме находится тульская команда этой весной, но вот фиаско с растасканным "Рубином" получилось сокрушительным: потому что Казань сопротивлялась так неважно, что по совести москвичи должны были идти на разгром, а в итоге упустили победу. Так что неудивительно, что болельщики готовились к игре с "Уралом" так.Неочевидное соперничество "Спартака" с "Арсеналом", кстати, продолжалось. Тула, которая в субботу же играла против "Локо", в случае потери очков "красно-белыми" могла спихнуть "Спартак" с места, гарантирующее Лигу Европы. И это было бы для Олега Кононова катастрофой.На старте более акцентированным оказался "Урал", который активно тесал "красно-белых" через фланги (особенно через правый, где играл Айртон, но и Ещенко доставалось). Была даже пара опасных подач, но самый страшный момент для Кононова за первые десять минут случился вдали от штрафной: рухнул на газон Джикия и так держался за ключицу, что показалось, он её в единоборстве сломал.Учитывая, что "Спартак" остался без Жиго и Бокетти, а в паре с капитаном играл толком необстрелянный Гапонов, эта потеря была бы самой неприятной из всех возможных."Урал" не стеснялся грузить в свободные зоны, когда появлялась возможность, но мяч у хозяев двигался интереснее (хотя в итоге "красно-белые" всё-таки набили пасов больше соперника). "Спартак" вовсе не был безнадёжен, получалось даже опаснее, чем у противника, а уж отрезок в середине тайма "красно-белые" выдали просто прекрасный (команда провела три атаки и могла в каждой из них забивать), но славные игровые принципы наставника москвичей вновь не шли дальше зала для пресс-конференций: круче всего получалось забрасывать на Зе Луиша.Выздоровления иностранного защитника ждали как избавления от любых проблем в обороне (старт сезона он провёл очень ярко), но Жиго наошибался в двух играх и снова пропал в лазарете. Из-за того, что туда же отъехал и Бокетти, Кононову пришлось ставить молодого Гапонова, который до этого играл только в Туле.Из-за молодых центральных защитников нервничают всегда, но на этот раз Гапонов посильно выручал партнёров. Он и после провала Ещенко свалился на фланг и остановил Бикфалви, и здорово прекратил слалом Егорычева, и стильный перехват внутри штрафной оформил.Но в конце первого тайма "Урал" всё равно мог забивать. Выручил накрывший из убойной позиции выстрел Ещенко и Максименко, сложившийся после удара Страндберга. В последнем, кстати, был виноват всё-таки Гапонов. В воздухе молодой игрок вообще боролся не очень - зато в этом плане блистал Джикия.В итоге у Гапонова два успешных отбора из двух, два перехвата и восемь (!) выносов. За Джикией один отбор, два перехвата и два выигранных единоборства. Ещё и предголевая передача, но об этом - дальше.Тяжелее всего "Спартаку" было в опорной зоне. Соперник проходил иногда почти совсем без сопротивления, а выход из обороны получался куда лучше через средние передачи (или через активно идущего в обводку Айртона - у него три успешных прохода из пяти попыток). Чтобы вы понимали размах трагедии - даже оттягивающийся Погребняк умудрился с помощью дриблинга разок пробраться к штрафной площади.Более слабым звеном оставался Гулиев, который ко всему прочем опять заработал жёлтую и неприятный штрафной в сторону ворот Максименко. Зобнин добился двух перехватов, а ещё был самым активным в отборах (четыре успешных из семи попыток). Проблемы были и с подборами - после подач в штрафную "Спартака" защитники выигрывали борьбу, но вторым темпом Екатеринбург мячи подбирал.Заключительную часть матча "Урал" был опаснее. И последние пятнадцать минут хозяева разрывали центр поля и раз за разом выходили на штрафную "красно-белых", но защитники "Спартака", в отличие от партнёров, которые играли в центре, держались стойко. А потом Джикия сделал очередной заброс на чужую половину поля (мы уже говорили, что это был самый выгодный способ для "Спартака" выйти из обороны) и на подборе Фернандо шарахнул так, что Годзюр не дотянулся.Мы много критикуем Кононова - и не без причин. Но его решение передвинуть Фернандо выше (пусть ценой потери качества в опорной зоне) принесло второй гол за два матча. И за это Кононова нужно хвалить.Правда, за остальное не получится. "Спартак" не был сильно лучше и провёл очень неровный матч. Но сейчас, наверное, на качество даже смотреть некогда - дожить бы до конца сезона на пятой строчке. До "Краснодара" не так далеко, всего три очка, но в такой "Спартак", честно говоря, не верится.