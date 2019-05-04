Россия РПЛ 2018/19
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Валерий Рейнгольд: в борьбе за попадание в Лигу Европы у "Спартака" хорошие шансы
Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Урала" (1:0) в 27-м туре Премьер-Лиги.
Самое главное - "Спартак" взял 3 очка, - начал Рейнгольд. - Не хочу никого критиковать, это была тяжёлая выездная игра, и поэтому я хочу похвалить футболистов не за качественную игру, а за итоговый результат. Возможно, после этого матча команда проснётся и покажет зубы, после чего ей удастся зацепиться за пятое место. Возможно, и за третье, ведь отставание не такое большое. Хотя на попадание в Лигу чемпионов, откровенно говоря, шансов немного, но в борьбе за попадание в Лигу Европы у "Спартака" хорошие шансы.
В Екатеринбурге в составе "Спартака" нашёлся мастер, который принёс 3 очка. Я говорю о Фернандо, профессионал высокого качества, мне всегда нравился этот игрок. Он подвержен травмам, к сожалению, и хоть сейчас он находится не в лучшей форме, он уже забил парочку мячей, а сегодняшний так и вовсе вышел на загляденье. Спасибо команде за 3 очка, и всё.
"Урал" не использовал много моментов? Да, и в какой-то степени "Спартаку" повезло. Есть такие матчи, где одна команда откровенно доминирует, но побеждает другая, и сегодня произошло именно это. Но здесь нужно учитывать несколько факторов: "Спартак" играл с очень неудобным соперником на его поле, "Спартак" сегодня просто не в порядке, и многие болельщики были уверены, что сегодня команда оступится. Поэтому я и благодарен команде за победу и за продолжение борьбы за Лигу Европы. "Спартак" сегодня наиграл на своё везение.
А что будет дальше - посмотрим, остались очень непростые игры против соперников, которые сражаются за выживание, и они точно дадут бой. "Спартаку" придётся очень непросто, поэтому попадание в Лигу Европы в имеющихся обстоятельствах будет неплохим результатом. Хотя, при определённых раскладах команда может и в Лигу чемпионов попасть, а это вообще будет громадный успех при такой сокрушительной критике клуба.
В команде непростое положение, хотя нужно находиться внутри коллектива чтобы знать всё досконально. Но как мне кажется, у игроков "Спартака" очень много травм, многие футболисты уже думают об отдыхе, а другие и о смене клуба. Всё это негативно влияет на команду, и всё это следствие подготовки команды к сезону, ко второй её части. А готов "Спартак" бездарно, и в первую очередь в этом виноват Кононов и его тренерский штаб. И что меня ещё очень сильно удручает - это игра наших молодых футболистов, которые не проявляют себя так, как это в своё время сделал, например, Головин в ЦСКА, ну или хотя бы Чалов. И в таких условиях думать о будущем команды очень тяжело...
Самое главное - "Спартак" взял 3 очка, - начал Рейнгольд. - Не хочу никого критиковать, это была тяжёлая выездная игра, и поэтому я хочу похвалить футболистов не за качественную игру, а за итоговый результат. Возможно, после этого матча команда проснётся и покажет зубы, после чего ей удастся зацепиться за пятое место. Возможно, и за третье, ведь отставание не такое большое. Хотя на попадание в Лигу чемпионов, откровенно говоря, шансов немного, но в борьбе за попадание в Лигу Европы у "Спартака" хорошие шансы.
В Екатеринбурге в составе "Спартака" нашёлся мастер, который принёс 3 очка. Я говорю о Фернандо, профессионал высокого качества, мне всегда нравился этот игрок. Он подвержен травмам, к сожалению, и хоть сейчас он находится не в лучшей форме, он уже забил парочку мячей, а сегодняшний так и вовсе вышел на загляденье. Спасибо команде за 3 очка, и всё.
"Урал" не использовал много моментов? Да, и в какой-то степени "Спартаку" повезло. Есть такие матчи, где одна команда откровенно доминирует, но побеждает другая, и сегодня произошло именно это. Но здесь нужно учитывать несколько факторов: "Спартак" играл с очень неудобным соперником на его поле, "Спартак" сегодня просто не в порядке, и многие болельщики были уверены, что сегодня команда оступится. Поэтому я и благодарен команде за победу и за продолжение борьбы за Лигу Европы. "Спартак" сегодня наиграл на своё везение.
А что будет дальше - посмотрим, остались очень непростые игры против соперников, которые сражаются за выживание, и они точно дадут бой. "Спартаку" придётся очень непросто, поэтому попадание в Лигу Европы в имеющихся обстоятельствах будет неплохим результатом. Хотя, при определённых раскладах команда может и в Лигу чемпионов попасть, а это вообще будет громадный успех при такой сокрушительной критике клуба.
В команде непростое положение, хотя нужно находиться внутри коллектива чтобы знать всё досконально. Но как мне кажется, у игроков "Спартака" очень много травм, многие футболисты уже думают об отдыхе, а другие и о смене клуба. Всё это негативно влияет на команду, и всё это следствие подготовки команды к сезону, ко второй её части. А готов "Спартак" бездарно, и в первую очередь в этом виноват Кононов и его тренерский штаб. И что меня ещё очень сильно удручает - это игра наших молодых футболистов, которые не проявляют себя так, как это в своё время сделал, например, Головин в ЦСКА, ну или хотя бы Чалов. И в таких условиях думать о будущем команды очень тяжело...
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