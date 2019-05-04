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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 27 36
8 Ростов 26 36
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 26 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Валерий Рейнгольд: в борьбе за попадание в Лигу Европы у "Спартака" хорошие шансы

Валерий Рейнгольд: в борьбе за попадание в Лигу Европы у "Спартака" хорошие шансы Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Урала" (1:0) в 27-м туре Премьер-Лиги.

Самое главное - "Спартак" взял 3 очка, - начал Рейнгольд. - Не хочу никого критиковать, это была тяжёлая выездная игра, и поэтому я хочу похвалить футболистов не за качественную игру, а за итоговый результат. Возможно, после этого матча команда проснётся и покажет зубы, после чего ей удастся зацепиться за пятое место. Возможно, и за третье, ведь отставание не такое большое. Хотя на попадание в Лигу чемпионов, откровенно говоря, шансов немного, но в борьбе за попадание в Лигу Европы у "Спартака" хорошие шансы.

В Екатеринбурге в составе "Спартака" нашёлся мастер, который принёс 3 очка. Я говорю о Фернандо, профессионал высокого качества, мне всегда нравился этот игрок. Он подвержен травмам, к сожалению, и хоть сейчас он находится не в лучшей форме, он уже забил парочку мячей, а сегодняшний так и вовсе вышел на загляденье. Спасибо команде за 3 очка, и всё.

"Урал" не использовал много моментов? Да, и в какой-то степени "Спартаку" повезло. Есть такие матчи, где одна команда откровенно доминирует, но побеждает другая, и сегодня произошло именно это. Но здесь нужно учитывать несколько факторов: "Спартак" играл с очень неудобным соперником на его поле, "Спартак" сегодня просто не в порядке, и многие болельщики были уверены, что сегодня команда оступится. Поэтому я и благодарен команде за победу и за продолжение борьбы за Лигу Европы. "Спартак" сегодня наиграл на своё везение.

А что будет дальше - посмотрим, остались очень непростые игры против соперников, которые сражаются за выживание, и они точно дадут бой. "Спартаку" придётся очень непросто, поэтому попадание в Лигу Европы в имеющихся обстоятельствах будет неплохим результатом. Хотя, при определённых раскладах команда может и в Лигу чемпионов попасть, а это вообще будет громадный успех при такой сокрушительной критике клуба.

В команде непростое положение, хотя нужно находиться внутри коллектива чтобы знать всё досконально. Но как мне кажется, у игроков "Спартака" очень много травм, многие футболисты уже думают об отдыхе, а другие и о смене клуба. Всё это негативно влияет на команду, и всё это следствие подготовки команды к сезону, ко второй её части. А готов "Спартак" бездарно, и в первую очередь в этом виноват Кононов и его тренерский штаб. И что меня ещё очень сильно удручает - это игра наших молодых футболистов, которые не проявляют себя так, как это в своё время сделал, например, Головин в ЦСКА, ну или хотя бы Чалов. И в таких условиях думать о будущем команды очень тяжело...
Теги: Рейнгольд Спартак Урал
Сегодня, 17:52
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7
(2)
#7  sheluch  Кёниград (Сегодня, 19:40)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
Просто старый,больной и предвзятый)

Все прям про Орлова))). А вообще старость нужно уважать. Но тебе, болотному ушлепку, это не ведомо...
Регистрация: 17.11.2017 [жалоба]
#6  anonymous   (Сегодня, 19:10)
  • +1
  •  (1)

Цитата: Городовой
А смысл?Слить квалификацию какой-нибудь Венгрии или Эстонии?)Сидели бы уж дома позорники,а то из-за Сраптака наш чемп считают дном

и продажным, благодаря Зени
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#5  Городовой  Россия (Сегодня, 18:48)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
А смысл?Слить квалификацию какой-нибудь Венгрии или Эстонии?)Сидели бы уж дома позорники,а то из-за Сраптака наш чемп считают дном.Посмотрят как Сраптак всякие Рапиды раскатывают и думают что тут все такие же днища.

Цитата: scorpion 69
вот оборотень то smile

Просто старый,больной и предвзятый)Особенно радуют воспоминания о своей карьере,где Рейн мнит себя Месси.По статистике то нап он был днищенский.Голов забивал мало и это в открытом футболе тех времен.Но в грезах дедушка считает себя наверное Стрельцовым как минимум и легендой Сраптака.Хотя его вклад в команду был минимален,а отзывы о игре даже в прессе тех лет отнюдь не радужные.Всегда забавляют эксперты,которые в своей карьере были нулями,но охотно считают себя чем то высоким.Ловчев точно такой же.Это фирменное,сраптаковское.Как там говорится?Пустая бочка,грохочет громче?


--------------------
Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#4  scorpion 69  колпино (Сегодня, 18:36)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
вот оборотень то smile
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
#3  vasiliy   (Сегодня, 18:32)
  • -3
  •  (5)

стоит раз просрать и дед переобуется но видимо жесткая команда Ростову Арсеналу и Оренбургу дана Спартак просто обязан даже при пустой игре быть в 5 -ВОПРОС ЗАКРЫТ smirk
Регистрация: 19.04.2019 [жалоба]
#2  Tokio581   (Сегодня, 18:28)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Дед добрый сегодня. Успел влупить шкалик другой о лиге чемпионов задумался по синей дыне
Регистрация: 18.04.2016 [жалоба]
#1  командир   (Сегодня, 18:01)
  • +4
  •  (8)

Умеет дедушка перекраситься ( до следующих игр)
Регистрация: 7.03.2016 [жалоба]
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