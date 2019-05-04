Россия РПЛ 2018/19
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18:33
"Ахмат" и "Зенит" сыграли вничью (51)
"Ахмат" и "Зенит" сыграли вничью (51)
17:35
Андрей Червиченко: Кононов живёт в каком-то своём мире, который находится в стороне от "Спартака" (7)
Андрей Червиченко: Кононов живёт в каком-то своём мире, который находится в стороне от "Спартака" (7)
17:31
Григорий Иванов: показалось, что нам не повезло. "Спартак" реализовал свои моменты, а мы — нет
Григорий Иванов: показалось, что нам не повезло. "Спартак" реализовал свои моменты, а мы — нет
16:46
"Борнмут" обыграл дома "Тоттенхэм" (1)
"Борнмут" обыграл дома "Тоттенхэм" (1)
15:10
Владимир Путин поручил обязать организаторов азартных игр перечислять деньги на массовый спорт (5)
Владимир Путин поручил обязать организаторов азартных игр перечислять деньги на массовый спорт (5)
14:23
Олег Кононов: критика важна, но она должна вдохновлять. Для "Спартака" критика - это мотивация (5)
Олег Кононов: критика важна, но она должна вдохновлять. Для "Спартака" критика - это мотивация (5)
13:53
Капитан "Локомотива" Игорь Денисов не сыграет с "Арсеналом". Это его 6-й пропущенный матч подряд (3)
Капитан "Локомотива" Игорь Денисов не сыграет с "Арсеналом". Это его 6-й пропущенный матч подряд (3)
12:12
Источник: Хави возглавит "Аль-Садд" (1)
Источник: Хави возглавит "Аль-Садд" (1)
10:38
Евгений Ловчев: "Динамо", конечно, не подарок, но ЦСКА просто сейчас сильнее. Тем более на своем поле
Евгений Ловчев: "Динамо", конечно, не подарок, но ЦСКА просто сейчас сильнее. Тем более на своем поле
"Зенит" сегодня может оформить чемпионство
"Зенит" сегодня может стать чемпионом России. Клуб из Санкт-Петербурга в матче 27-го тура Премьер-лиги сыграл вничью с "Ахматом" (1:1).
В случае, если "Локомотив" в Туле проиграет "Арсеналу", cине-бело-голубые досрочно станут чемпионами.
В случае, если "Локомотив" в Туле проиграет "Арсеналу", cине-бело-голубые досрочно станут чемпионами.
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