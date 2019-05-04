"Зенит" сегодня может оформить чемпионство

"Зенит" сегодня может стать чемпионом России. Клуб из Санкт-Петербурга в матче 27-го тура Премьер-лиги сыграл вничью с "Ахматом" (1:1).В случае, если "Локомотив" в Туле проиграет "Арсеналу", cине-бело-голубые досрочно станут чемпионами.