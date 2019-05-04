Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Оренбург
Ростов
Рубин
Ахмат
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 27 36
8 Ростов 26 36
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 26 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

"Зенит" сегодня может оформить чемпионство

"Зенит" сегодня может стать чемпионом России. Клуб из Санкт-Петербурга в матче 27-го тура Премьер-лиги сыграл вничью с "Ахматом" (1:1).

В случае, если "Локомотив" в Туле проиграет "Арсеналу", cине-бело-голубые досрочно станут чемпионами.
Теги: Зенит
Сегодня, 18:45
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
16
(2)
#16  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:24)
  • +2
  •  (2)
online

Чего к Заболотному прицепились? Он отличную игру показал в Тосно, в сборную вызывался. Вон, в Спартаке тоже игроки и тренеры "ломаются". А у нас и стадион куда больше, и спрашивают с команды в разы. Болеть за Локо... В ЛЧ Локо ничто, в ЛЕ, как и Спартак, вылетят сходу. Играть в ЛЧ должны Зенит и Краснодар на данный момент. ЦСКА единственная команда, которая способна пройти квалификацию через серьезного соперника. В ЛЕ способны, - есть мотивация и болельщики, - играть Ростов, Тула, Рубин. Вот должна быть 6-ка. Локо и Спартак мимо. Хотя Локо и будет в еврокубках чужое место гадить.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#15  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 19:12)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Шатов и Барриос сегодня были ниже плинтуса...


--------------------
Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
#14  yuri  спб (Сегодня, 19:11)
  • -2
  •  (2)
online

Нас не любят. но наплевать. Выигрывает тот кто счет делает.
Энергия


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#13  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 19:10)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Городовой
Мне показалось это было случайно.Обычный рикошет от бревна.Если бы от его опы отскочило тоже пас бы посчитали?)

По-моему это был сарказм.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#12  kronos  Санкт-петербург (Сегодня, 19:07)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Odyssey
Не хочу. Локо желаю победы, ибо команда заслужила


Еще один якобы болельщик Зенита)
молодец- болей за Локо) за команду на играх которой ГОДАМИ. можно уснуть))
Регистрация: 24.10.2013 [жалоба]
#11  Городовой  Россия (Сегодня, 19:07)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Odyssey
Не хочу. Локо желаю победы, ибо команда заслужила

Продажным судейством или автобусом?Желаю Туле победы.Нет,не для нас.Зенит и так победит в этом чемпионате,просто Лохо в Лч делать нечего,что доказала эта компания.Пусть в квалификации добиваются,а еще лучше в ЛЕ.Цска или Краснодар в Лч куда предпочтительнее,чем Лохомотив Стаканыча с пни на Фарфана.

Цитата: Blessing
Цитата: Visio
Заболотный чудак а не чемпион

Однако надо признать, что голевой пас Дриусси отдал именно он: чётко, выверено, своевременно, в касание!!!

Мне показалось это было случайно.Обычный рикошет от бревна.Если бы от его опы отскочило тоже пас бы посчитали?)


--------------------
Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#10  Odyssey  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:02)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Не хочу. Локо желаю победы, ибо команда заслужила
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
#9  anonymous   (Сегодня, 18:59)
  • 0
  •  (0)

Цитата: Blessing
Цитата: Visio
Заболотный чудак а не чемпион

Однако надо признать, что голевой пас Дриусси отдал именно он: чётко, выверено, своевременно, в касание!!!

кмс думаешь стоит дать за это?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#8  kronos  Санкт-петербург (Сегодня, 18:57)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ctdthysqjktym
Цитата: Visio
А оно надо? С такой игрой. Заболотный чудак а не чемпион

Если в "Зените" есть настоящие мужики то, они заберут, если что, медальку у ЗэБолотного.


Что Вы к нему пристали) играет как может
Регистрация: 24.10.2013 [жалоба]
#7  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 18:56)
  • -2
  •  (2)

Цитата: Visio
А оно надо? С такой игрой. Заболотный чудак а не чемпион

Если в "Зените" есть настоящие мужики то, они заберут, если что, медальку у ЗэБолотного.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#6  Болельщик812  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:56)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Не надо сегодня. Праздновать чемпионство лучше после домашней победы.
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
#5  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 18:56)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: kronos
Забил бы

Ты в это веришь? Манекен - забьет, если поставить его в штрафную соперника. Заба - никогда.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#4  Blessing  Спб (Сегодня, 18:54)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Visio
Заболотный чудак а не чемпион

Однако надо признать, что голевой пас Дриусси отдал именно он: чётко, выверено, своевременно, в касание!!!


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#3  Gudvin  Тверь (Сегодня, 18:53)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Visio,
Шатов и Нобоа сегодня были не лучше!!
Регистрация: 28.02.2019 [жалоба]
#2  kronos  Санкт-петербург (Сегодня, 18:53)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Не понимаю о чем ты вообще, зачем судить игру Зенита по одному игроку,
которого просто хотят продать нормально, потому дают иногда игровое время. Сегодня выпустили его верно. Забил бы - выиграли
Регистрация: 24.10.2013 [жалоба]
#1  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:50)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
А оно надо? С такой игрой. Заболотный чудак а не чемпион
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама