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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Новости партнеров

Игорь Лебедев: уберите уже Орлова из ТВ, приходится звук выключать от его облизывания "Зенита"

Депутат Госдумы и член исполкома РФС Игорь Лебедев в своем твиттере написал, что недоволен работой комментатора Геннадия Орлова на матче 27-го тура чемпионата России между "Ахматом" и "Зенитом" (1:1).

"Уберите уже Геннадия Орлова из российского телевидения. Комментатор спортивных соревнований должен быть объективным и независимым. С комментатором Орловым невозможно смотреть футбол, приходится звук выключать от его облизывания "Зенита", — написал Лебедев.
Теги: Лебедев Орлов Зенит
Сегодня, 20:06
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(34)
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#38  leopold366  г. Петрозаводск (Сегодня, 21:38)
  • +2
  •  (4)
online

А скольким людям не нравится Лебедев!? Тоже убирать будем?
Регистрация: 21.04.2009 [жалоба]
#37  Frodik  Калуга (Сегодня, 21:36)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
геня уже не одно поколение болельщиков замучил laughing
Регистрация: 27.09.2008 [жалоба]
#36  santim   (Сегодня, 21:31)
  • -1
  •  (3)

Да-да. Давайте оставим Казанского. Этот вылижет всё, что осталось сухим после Орлова)
Регистрация: 31.12.2016 [жалоба]
#35  Седой  Россия (Сегодня, 21:25)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Сосредоточиться надо и запомнить состояние, все же умные мысли не часто посещают)


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#34  mongolor  СПБ (Сегодня, 21:24)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Теперь в магазин за покупками к ЛЧ! Края нужны обязательно.
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
#33  venera  Томская обл.Северск (Сегодня, 21:11)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
смотрел матч Арсенал-Локо,ух как комментаторы Локо облизывали


--------------------
здоровья всем,с наступающей ПАСХОЙ вас болелы
Регистрация: 15.04.2009 [жалоба]
#32  следующий   (Сегодня, 21:09)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Челси»
Цитата: truten74
Лебедя из думы убрать нужно,никакого уважения к пожилым людям нет.

Пожилой. Так на пенсию. Может Лебедь и наглый, но думаю место Орлову в трамвае уступит smirk
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
#31  Андрей Зайцев   (Сегодня, 21:02)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Даа гена уже многих за..бал))
Регистрация: 3.02.2015 [жалоба]
#30  дядя Витя  СПб (Сегодня, 21:01)
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Клоуна, батю его, тоже на пенсию
И этого дурачка туда же
Регистрация: 20.02.2010 [жалоба]
#29  Брюзга  Рязань (Сегодня, 20:52)
  • -8
  •  (10)

Ведь понимают неумытые, что этот старый ...ас лишку хватает, ан нет - хайло все пооткрывали: любитель Боруссии (Мюнхен) зе бест! Бакланы, хрен ли с них взять. )
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#28  кандид  Млечный путь (Сегодня, 20:51)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
У нас по всем каналам , одному персонажу так вылизывают , аж .... bowtie
Регистрация: 29.09.2016 [жалоба]
#27  Apant1   (Сегодня, 20:47)
  • 0
  •  (12)

Орлов это витрина нашего карманного чемпионата
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#26  Oder8587   (Сегодня, 20:43)
  • -1
  •  (17)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Лебедев прав.. Невозможно смотреть, когда этот старик начинает оправдывать все нелепые судейские решения в пользу газпрома...
Регистрация: 2.10.2016 [жалоба]
#25  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 20:43)
  • +7
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Я дядю Гену не люблю - либераст и маразматик. Но, право, если кого и гнать, то это человека, занявшего государственную должность по наследству.


--------------------
Лука герой, Семак отстой.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#24  miktar   (Сегодня, 20:40)
  • -4
  •  (10)

Цитата: miktar
И ТРИ раза назвал сборную зенитом. Это нормально?


Для следителя сайта - это нормально, минусует...


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
за ЦСКА с 1966
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#23  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 20:39)
  • -6
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
а с чего тебя любить?

заднеприводный ты попутал берега)))

Пляссинга - вперед на клык минетчи.ца)))
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#22  RenarTickle  Москва (Сегодня, 20:37)
  • -2
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Тоже мне, открыл америку...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#21  пушкин  спб (Сегодня, 20:37)
  • -3
  •  (21)
Болеет за:
«Зенит»
Сынок расстроен победной поступью ЗЕНИТА, не знает на чём злость сорвать.


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
#20  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 20:36)
  • 0
  •  (20)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кот КБ Матроскин
вижу передастов недолюбливают везде

а с чего тебя любить?


--------------------
Лука герой, Семак отстой.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#19  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 20:35)
  • -5
  •  (21)
Болеет за:
«Спартак»
вижу передастов недолюбливают везде
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#18  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 20:35)
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: marwin1971
В натуре, за...бал уже этот козёл...

Который именно? Сын Жирика или дядя Гена?


--------------------
Лука герой, Семак отстой.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#17  linesman  Питер (Сегодня, 20:34)
  • -6
  •  (16)
online
Болеет за:
«Зенит»
До чего клоуны достали эти со своим хайпом дешёвым!
ГЕНА FOREVER! grinning


--------------------
В ж.пу цитаты!
Регистрация: 7.07.2008 [жалоба]
#16  miktar   (Сегодня, 20:30)
  • +4
  •  (14)

Однажды этот гена комментировал матч со сборной России. И ТРИ раза назвал сборную зенитом. Это нормально?


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
за ЦСКА с 1966
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#15  bymer  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:30)
  • -3
  •  (19)
Болеет за:
«Зенит»
нах смотрит!!!выкидышь жирика
Регистрация: 13.02.2008 [жалоба]
#14  Neighbor   (Сегодня, 20:27)
  • -4
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
И вообще уберите бомжей из ТВ: НТВ. Матч, это гнилое Зю+бачкортостан-оглы


--------------------
Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#13  marwin1971   (Сегодня, 20:23)
  • +11
  •  (25)
Болеет за:
«Спартак»
В натуре, за...бал уже этот козёл...
Регистрация: 14.03.2019 [жалоба]
#12  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:21)
  • -11
  •  (31)
Болеет за:
«Зенит»
Неправильный сперматозоид,может лучше тебя убрать?


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#11  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 20:21)
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Жирик-джуниор рот раскрыл ))) Я просто звук выключаю и включаю музыку - смотрю без нервов.


--------------------
Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
#10  scorpion 69  колпино (Сегодня, 20:21)
  • -2
  •  (20)
Болеет за:
«Зенит»
бля какие госдуровские стали нежные,как им пистеть что все будет хорошо так это в первую очередь,как Генокок в эфире все писец,закрыл бы метлу свою жирную скотобаза rage
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
#9  Xar  Москва (Сегодня, 20:20)
  • -6
  •  (22)
Болеет за:
«Спартак»
лучше два Орлова чем один Черданцев
Регистрация: 20.10.2013 [жалоба]
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