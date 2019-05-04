Игорь Лебедев: уберите уже Орлова из ТВ, приходится звук выключать от его облизывания "Зенита"

Депутат Госдумы и член исполкома РФС Игорь Лебедев в своем твиттере написал, что недоволен работой комментатора Геннадия Орлова на матче 27-го тура чемпионата России между "Ахматом" и "Зенитом" (1:1)."Уберите уже Геннадия Орлова из российского телевидения. Комментатор спортивных соревнований должен быть объективным и независимым. С комментатором Орловым невозможно смотреть футбол, приходится звук выключать от его облизывания "Зенита", — написал Лебедев.