Россия РПЛ 2018/19
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15:02
Дмитрий Хохлов: Влашич – очень сильный игрок, но у ЦСКА есть футболисты, способные его заменить
Дмитрий Хохлов: Влашич – очень сильный игрок, но у ЦСКА есть футболисты, способные его заменить
12:25
Александр Медведев: Кокорин? Все, кто имеет право получить медаль за победу в чемпионате, ее получат (5)
Александр Медведев: Кокорин? Все, кто имеет право получить медаль за победу в чемпионате, ее получат (5)
11:44
Александр Горшков: Кокорин тоже чемпион, какую-то лепту он внес. Случившееся нужно оставить за скобками (3)
Александр Горшков: Кокорин тоже чемпион, какую-то лепту он внес. Случившееся нужно оставить за скобками (3)
10:41
Отец Дзюбы: Карпин вытирал ноги об Артема и вышвыривал в аренду, даже когда он все хорошо делал (36)
Отец Дзюбы: Карпин вытирал ноги об Артема и вышвыривал в аренду, даже когда он все хорошо делал (36)
08:29
Мирча Луческу: "Зенит" очень силен. Есть вероятность, что я приеду на празднование чемпионства (1)
Мирча Луческу: "Зенит" очень силен. Есть вероятность, что я приеду на празднование чемпионства (1)
02:41
Конкуренты подарили «Зениту» чемпионство: московские клубы и «Краснодар» не справились с чемпионской гонкой (20)
Конкуренты подарили «Зениту» чемпионство: московские клубы и «Краснодар» не справились с чемпионской гонкой (20)
"Ростов" и "Краснодар" объявили стартовые составы
"Ростов" и "Краснодар" объявили стартовые составы на матч 27-го тура чемпионата России.
"Ростов": Песьяков – Паршивлюк, Новосельцев, Хаджикадунич, Чернов, Глебов – Гацкан, Еременко, Норман, Попов – Ионов.
"Краснодар": Сафонов – Петров, Мартынович, Спайич, Фьолусон, Рамирес – Газинский, Перейра, Классон, Вандерсон – Игнатьев.
"Ростов": Песьяков – Паршивлюк, Новосельцев, Хаджикадунич, Чернов, Глебов – Гацкан, Еременко, Норман, Попов – Ионов.
"Краснодар": Сафонов – Петров, Мартынович, Спайич, Фьолусон, Рамирес – Газинский, Перейра, Классон, Вандерсон – Игнатьев.
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