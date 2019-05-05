Россия РПЛ 2018/19
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Такума Нисимура: мы расстроены, что "Зенит" стал чемпионом (видео)
Нападающий ЦСКА Такума Нисимура прокомментировал ничью с "Динамо" (2:2), передает корреспондент Rusfootball.info Григорий Каленов.
- Что ощутили после забитого гола?
- Мой гол не такой важен, как победа в этом матче. Мы очень расстроены.
- Как самочувствие? Ты играл в маске сегодня.
- Полностью восстановлен.
- Когда без маски можно будет выйти на поле?
- Наверное в этом сезоне нельзя пока будет.
- "Зенит" стал чемпионом. Насколько футболисты ЦСКА огорчены или наоборот порадовались?
- Мы расстроены, что "Зенит" стал чемпионом. Мы были нацелены на победу в чемпионате.
- Ничья говорит о том, что будет тяжело побороться за второе место?
- Мы не будем сдаваться. Рассчитываем на второе место.
- После матча "Зенит" - ЦСКА питерскому клубу будут вручат кубок. Хотите испортить им праздник?
- У нас нет цели именно испортить праздник. Мы просто хотим победить.
Rusfootball.info
- Что ощутили после забитого гола?
- Мой гол не такой важен, как победа в этом матче. Мы очень расстроены.
- Как самочувствие? Ты играл в маске сегодня.
- Полностью восстановлен.
- Когда без маски можно будет выйти на поле?
- Наверное в этом сезоне нельзя пока будет.
- "Зенит" стал чемпионом. Насколько футболисты ЦСКА огорчены или наоборот порадовались?
- Мы расстроены, что "Зенит" стал чемпионом. Мы были нацелены на победу в чемпионате.
- Ничья говорит о том, что будет тяжело побороться за второе место?
- Мы не будем сдаваться. Рассчитываем на второе место.
- После матча "Зенит" - ЦСКА питерскому клубу будут вручат кубок. Хотите испортить им праздник?
- У нас нет цели именно испортить праздник. Мы просто хотим победить.
Rusfootball.info
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