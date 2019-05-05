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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Такума Нисимура: мы расстроены, что "Зенит" стал чемпионом (видео)

Нападающий ЦСКА Такума Нисимура прокомментировал ничью с "Динамо" (2:2), передает корреспондент Rusfootball.info Григорий Каленов.



- Что ощутили после забитого гола?

- Мой гол не такой важен, как победа в этом матче. Мы очень расстроены.

- Как самочувствие? Ты играл в маске сегодня.

- Полностью восстановлен.

- Когда без маски можно будет выйти на поле?

- Наверное в этом сезоне нельзя пока будет.

- "Зенит" стал чемпионом. Насколько футболисты ЦСКА огорчены или наоборот порадовались?

- Мы расстроены, что "Зенит" стал чемпионом. Мы были нацелены на победу в чемпионате.

- Ничья говорит о том, что будет тяжело побороться за второе место?

- Мы не будем сдаваться. Рассчитываем на второе место.

- После матча "Зенит" - ЦСКА питерскому клубу будут вручат кубок. Хотите испортить им праздник?

- У нас нет цели именно испортить праздник. Мы просто хотим победить.

Rusfootball.info
Теги: Нисимура ЦСКА Динамо Rвидео
Сегодня, 19:01
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12
(2)
#12  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:44)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кот КБ Матроскин
Расформирование Голубой Лагуны в 2020 году (освобождение от Газпрома) будет самым знаковым событием в Российском футболе,
загляните на последнюю строчку в первой лиге smile , и вы поймете что ждет Зенит в 2021 году

Намного раньше будет отказ федулки от никчёмного свинарника и вот тогда все вздохнут свободно.


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#11  pasha  Ленинград (Сегодня, 19:42)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кот КБ Матроскин
Расформирование Голубой Лагуны в 2020 году (освобождение от Газпрома) будет самым знаковым событием в Российском футболе,
загляните на последнюю строчку в первой лиге , и вы поймете что ждет Зенит в 2021 год

вы там совсем с горя свихнулись...


--------------------
Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
#10  Седой  Россия (Сегодня, 19:24)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
А смысл расстраиваться? В этом сезоне мы не конкурентоспособны, за зону ЛЧ зацепиться-уже удача


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#9  Neighbor   (Сегодня, 19:22)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Такума Нисимура

Финн? smile Спик рашен?


--------------------
Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#8  Tokio581   (Сегодня, 19:21)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Кот КБ Матроскин,
Сиди ровно еще 13 лет без побед. У вас все согласно графика
Регистрация: 18.04.2016 [жалоба]
#7  vasiliy   (Сегодня, 19:19)
  • +4
  •  (4)

вам еще рановато а вот что народные опять мимо -это хорошо скоро на 3 десяток поыдут а звезды как нужны stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 19.04.2019 [жалоба]
#6  SPV  Bryansk (Сегодня, 19:18)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Гинер в суши забористый овес добавляет, япошка такую галиматью несет
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#5  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 19:16)
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Расформирование Голубой Лагуны в 2020 году (освобождение от Газпрома) будет самым знаковым событием в Российском футболе,
загляните на последнюю строчку в первой лиге smile , и вы поймете что ждет Зенит в 2021 году
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#4  ПавКо  Тушино-М (Сегодня, 19:11)
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
япошу нужно правильно переводить - там менталитет другой...

- а ЗЕНЕ бы ЕЩЁ УСИЛИТЬСЯ и малька пошуметь за Россию в ЛЧ wink Удачи питерским!

-- кстати, для своего роста (175+) и возраста Нисимура забил окуенный голешник, да еще и поймавшему кураж Шуне - Растет игрок)


--------------------
...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
#3  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:10)
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ythe
Все адекваты расстроены.

Расстроены чучела, а все остальные рады. А не понятному япошке на самом деле всё равно,он в конюшне на суши до конца жизни уже заработал.


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#2  Городовой  Россия (Сегодня, 19:08)
  • -3
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ythe
Все адекваты расстроены.

Весь Москвабад с бромантановой сектой адекватами не являются.Так пациенты разных заведений судя по вашим перлам.Как там Аланчик пел?Раз,два,три Цска ....?)


--------------------
Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#1  ythe  Ё-бург (Сегодня, 19:06)
  • -6
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Все адекваты расстроены.


--------------------
Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
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