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# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Дмитрий Хохлов: сегодня у ЦСКА стандарты пошли, у "Динамо" - нет

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов подвел итоги матча 27-го тура чемпионата России с ЦСКА. Игра завершилась со счетом 2:2, бело-голубые пропустили оба гола после стандартов.

"Живая игра получилась для зрителей, но не устраивающий ни одну команду результат. Разбором игры займемся не сейчас.

Показалось, что у "Динамо" сегодня что ни стандарт у своих ворот, то опасный момент? Вам не показалось. Это индивидуальные ошибки. Стандартные положения - доля секунды, кто-то кого-то опередил, раньше стартанул, перевисел. В Уфе мы забили дважды, сегодня дважды пропустили. Обидно. Значит, тут нас переиграли.

Меня уже спросили, держал ли Марков персонально Нисимуру. У нас никто никого не держит при подачах с фланга. Как и у большинства команд. Не могу сказать об индивидуальных ошибках. Сегодня у ЦСКА стандарты пошли, у нас нет", - цитирует Хохлова Sport24.ru.
Теги: Хохлов Динамо ЦСКА
Сегодня, 19:44
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