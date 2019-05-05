Россия РПЛ 2018/19
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Дмитрий Хохлов: сегодня у ЦСКА стандарты пошли, у "Динамо" - нет
Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов подвел итоги матча 27-го тура чемпионата России с ЦСКА. Игра завершилась со счетом 2:2, бело-голубые пропустили оба гола после стандартов.
"Живая игра получилась для зрителей, но не устраивающий ни одну команду результат. Разбором игры займемся не сейчас.
Показалось, что у "Динамо" сегодня что ни стандарт у своих ворот, то опасный момент? Вам не показалось. Это индивидуальные ошибки. Стандартные положения - доля секунды, кто-то кого-то опередил, раньше стартанул, перевисел. В Уфе мы забили дважды, сегодня дважды пропустили. Обидно. Значит, тут нас переиграли.
Меня уже спросили, держал ли Марков персонально Нисимуру. У нас никто никого не держит при подачах с фланга. Как и у большинства команд. Не могу сказать об индивидуальных ошибках. Сегодня у ЦСКА стандарты пошли, у нас нет", - цитирует Хохлова Sport24.ru.
"Живая игра получилась для зрителей, но не устраивающий ни одну команду результат. Разбором игры займемся не сейчас.
Показалось, что у "Динамо" сегодня что ни стандарт у своих ворот, то опасный момент? Вам не показалось. Это индивидуальные ошибки. Стандартные положения - доля секунды, кто-то кого-то опередил, раньше стартанул, перевисел. В Уфе мы забили дважды, сегодня дважды пропустили. Обидно. Значит, тут нас переиграли.
Меня уже спросили, держал ли Марков персонально Нисимуру. У нас никто никого не держит при подачах с фланга. Как и у большинства команд. Не могу сказать об индивидуальных ошибках. Сегодня у ЦСКА стандарты пошли, у нас нет", - цитирует Хохлова Sport24.ru.
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