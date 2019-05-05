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Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Виктор Гончаренко: Набабкин не имеет права делать такие ляпы

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подверг критике защитника Кирилла Набабкина, допустившего ошибку при первом голе "Динамо" в матче 27-го тура РПЛ (2:2).

"В эпизоде с первым голом у Набабкина достаточно простая ошибка. Не имеет права достаточно опытный защитник, давно играющий, делать такие ляпы. Это не поддается анализу. Он первый на мяче — и выпускает соперника один на один", - цитирует Гончаренко Sport24.
Теги: Гончаренко Набабкин ЦСКА
Сегодня, 21:47
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(1)
#3  cska1971  Москва (Сегодня, 22:35)
  • -1
  •  (1)

Marlboro131994,
Дивеев должен играть, а не Васин с Черновым.
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#2  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 22:14)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: Marlboro131994
Васин или Чернов

Васин вроде как утром что ли травму получил. Чернов - того хуже
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#1  Marlboro131994  Москва (Сегодня, 22:02)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Может дойдет что вместо него должен играть Васин или Чернов
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
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