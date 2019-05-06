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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Прокурор: подсудимые говорили Соловчуку: "3наешь, кто мы такие? Кокора и Мамай!"

Прокурор по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева сегодня, 6 мая, в суде зачитал, в чём футболисты обвиняются.

"Нанесение множественных ударов Соловчуку в область головы и тела, в результате чего он был срочно госпитализирован. После подсудимые отправились на Большую Никитскую, где продолжили свой кураж. Там они совершали действия, выходящие за рамки приличия, чем оскорбляли людей, находящихся в кафе. Подсудимые использовали в качестве предлога замечание Пака, подошли к нему и нанесли удар деревянным стулом, а также руками, чем причинили ему физическую боль. Соловчук ответил культурно, оскорблений не было, петухами тоже никого не называл. Действия подсудимых агрессивные. Подсудимые говорили Соловчуку: "Да ты знаешь, кто мы такие? Кокора и Мамай!", - цитирует прокурора "Чемпионат.сом".
Теги: Кокорин Мамаев Зенит Краснодар
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(5)
#11  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:07)
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  •  (2)
online

Цитата: Колян Безмолвный
Какой еще Мамай он же в 1380 году еще сдох!

Не, Димка его не догнал. Мамай все-таки футболист. И через несколько лет уже Димка Донский из Москвы позорно убежал (как и Пак, надеюсь, сбежит к своему Ким Ир Сену), а хан Кокора, более известный как Тахтамыш (историки попутали его с питерской фигуристкой), сжег Москву дотла. Только стулья на всякий случай оставил.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#10  Смотрящий  Москва (Сегодня, 17:45)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Кокора и Мамай

Череп и Жигуль.


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#9  somoevgenij  Королевство немытых (Сегодня, 17:19)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
чем причинили ему физическую боль

И нанесли непостяжимую душевную травму laughing
Регистрация: 26.06.2014 [жалоба]
#8  yuri  спб (Сегодня, 17:10)
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: Fint
Этот прокурор недавно из детства выплыл, вспомнил сюжет из мультика, где Маугли удава натравил на стаю обезьян, мол они тебя жёлтым червяком обозвали.
Но что удивительно,- это возымело необходимый прокурору резонанс на ту стаю обезьян, что вот на этом сайте продолжают злорадствовать по поводу продолжающейся отсидки наших парней, на которых приятнее было бы на поле лицезреть.

Не хочет кот обзываться, но истинная сила в правде!Долбить клювом не почетно им. Всегда козлы были есть и очень долго будут, увы, сэр.
---
С Наговицын


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#7  utekay  Россия (Сегодня, 17:09)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Колян Безмолвный
Какой еще Мамай он же в 1380 году еще сдох!

а Кокора ещё до н.э.


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#6  Neighbor   (Сегодня, 17:08)
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Посадят голубеньких
Цитата: Колян Безмолвный
Какой еще Мамай он же в 1380 году еще сдох!

Кули удивительного? ЗеБолотный тоже давно сдох, а его в ЗеГнид купили...


--------------------
Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#5  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 17:08)
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Fint
Но что удивительно,- это возымело необходимый прокурору резонанс на ту стаю обезьян, что вот на этом сайте продолжают злорадствовать по поводу продолжающейся отсидки наших парней, на которых приятнее было бы на поле лицезреть...

Сам ты, товарищ, что ли обезьяна. Я вот представил себя (или тебя?), что сижу в том кафе с девушкой, а эта "стая футбольных горилл" мешает всем отдыхать. Мне уходить, пасовать? Или мне делать им замечание и получать стулом? Или им сразу в морду? Ноя не чиновник Пак, и в КПЗ в итоге скорее всего оказался бы я, в таком случае, учитывая их бабки и связи. И кончилось бы всё опять беспределом и попранием справедливости.


--------------------
По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотинка.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#4  Fint  Москва (Сегодня, 17:01)
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Реал»
Этот прокурор недавно из детства выплыл, вспомнил сюжет из мультика, где Маугли удава натравил на стаю обезьян, мол они тебя жёлтым червяком обозвали.
Но что удивительно,- это возымело необходимый прокурору резонанс на ту стаю обезьян, что вот на этом сайте продолжают злорадствовать по поводу продолжающейся отсидки наших парней, на которых приятнее было бы на поле лицезреть... flushed
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
#3  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 16:52)
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
«Локомотив»
Да этих петухов-рецидивистов теперь уже даже дети поди знают.
Как и о Мамаевом кокорище. angry


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Зенит говно синего льва.
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#2  yuri  спб (Сегодня, 16:44)
  • -1
  •  (11)
online

Позиция обвинения не оперирует истинными фактами, а гнет свою гнусную линию. А как известно нет дыма без огня, нет ничего что происходило бы из ничего. 2-й закон Ньютона, господа!
--
Питарасики пусть засунут свой минус себе в известное место!


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#1  Колян Безмолвный   (Сегодня, 16:42)
  • +2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Какой еще Мамай он же в 1380 году еще сдох!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
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