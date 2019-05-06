"Ростов" и "Оренбург" интересуются защитником "Сочи"

Защитник "Сочи" Игорь Юрганов попал в сферу интересов сразу двух клубов Российской Премьер-Лиги.По нашей информации, в услугах 25-летнего футболиста заинтересованы "Ростов» и "Оренбург".Юрганов выступает за "Сочи" с лета прошлого года. Ранее он защищал цвета таких клубов, как курский "Авангард", "Волгарь" и "Динамо" (Санкт-Петербург). В нынешнем сезоне защитник принял участие в 32 матчах ФНЛ, в которых записал на свой счёт 2 гола и 1 автогол, а также получил 5 жёлтых карточек.