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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Новости партнеров

"Ростов" и "Оренбург" интересуются защитником "Сочи"

Защитник "Сочи" Игорь Юрганов попал в сферу интересов сразу двух клубов Российской Премьер-Лиги.

По нашей информации, в услугах 25-летнего футболиста заинтересованы "Ростов» и "Оренбург".

Юрганов выступает за "Сочи" с лета прошлого года. Ранее он защищал цвета таких клубов, как курский "Авангард", "Волгарь" и "Динамо" (Санкт-Петербург). В нынешнем сезоне защитник принял участие в 32 матчах ФНЛ, в которых записал на свой счёт 2 гола и 1 автогол, а также получил 5 жёлтых карточек.

"Чемпионат.сом"
Теги: Ростов Оренбург Сочи
Сегодня, 19:04
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