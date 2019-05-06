Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
13:09
Игорь Бушманов: заключение Кокорина и Мамаева скоро будет составлять год. Это более чем достаточно (5)
Игорь Бушманов: заключение Кокорина и Мамаева скоро будет составлять год. Это более чем достаточно (5)
11:51
Сергей Фурсенко: "Зенит" под руководством Семака достойно пройдет испытание Лигой чемпионов (1)
Сергей Фурсенко: "Зенит" под руководством Семака достойно пройдет испытание Лигой чемпионов (1)
11:40
Агент: с Каборе "Краснодар" не продлевает контракт из-за возраста, а 30-летнего Фьолусона подписывает на три года (6)
Агент: с Каборе "Краснодар" не продлевает контракт из-за возраста, а 30-летнего Фьолусона подписывает на три года (6)
"Ростов" и "Оренбург" интересуются защитником "Сочи"
Защитник "Сочи" Игорь Юрганов попал в сферу интересов сразу двух клубов Российской Премьер-Лиги.
По нашей информации, в услугах 25-летнего футболиста заинтересованы "Ростов» и "Оренбург".
Юрганов выступает за "Сочи" с лета прошлого года. Ранее он защищал цвета таких клубов, как курский "Авангард", "Волгарь" и "Динамо" (Санкт-Петербург). В нынешнем сезоне защитник принял участие в 32 матчах ФНЛ, в которых записал на свой счёт 2 гола и 1 автогол, а также получил 5 жёлтых карточек.
"Чемпионат.сом"
По нашей информации, в услугах 25-летнего футболиста заинтересованы "Ростов» и "Оренбург".
Юрганов выступает за "Сочи" с лета прошлого года. Ранее он защищал цвета таких клубов, как курский "Авангард", "Волгарь" и "Динамо" (Санкт-Петербург). В нынешнем сезоне защитник принял участие в 32 матчах ФНЛ, в которых записал на свой счёт 2 гола и 1 автогол, а также получил 5 жёлтых карточек.
"Чемпионат.сом"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.