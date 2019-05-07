Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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РФПЛ обратила внимание на баннер фанатов ЦСКА против Fan ID

Директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин прокомментировал итоги 27-го тура РПЛ с точки зрения безопасности.

"Тур прошел неплохо. Зафиксированы нарушения только на трех матчах и связаны с нецензурными скандированиями и несогласованными баннерами. Речь идет о баннерах, посвященных Fan ID на матче ЦСКА — "Динамо". На остальных матчах все прошло хорошо", - цитирует Мейтина Sport24.
Теги: Мейтин ЦСКА
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#1  horse72  Сибирь (Сегодня, 14:14)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Вот так вот у нас. Высказывание своего мнения нарушение безопасности.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
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