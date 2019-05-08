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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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"Балтика" получила иск на 25 млн рублей за долг по аренде стадиона, "Мордовия" – на 7 млн

Оператор построенных к ЧМ-2018 стадионов, ФГУП "Спорт-Инжиниринг", подал иски к футбольным клубам "Балтика" и "Мордовия".

Сумма иска к "Мордовии" составляет 6,87 млн рублей, к "Балтике" – 24,98 млн рублей.

Утверждается, что они связаны с задолженностью клубов по оплате аренды стадионов.

"Иск подан за неуплату аренды за проведенные матчи. Задолженность у каждого клуба больше 5 матчей", – говорится в сообщении источника, близкого к ситуации.

Стадионы в Калининграде и Саранске были построены непосредственно для проведения ЧМ-2018, как и еще 5 других арен. В данный момент все эти стадионы находятся под управлением "Спорт-Инжиниринга", подведомственного учреждения Минспорта РФ.

На каждом из этих стадионов в данный момент играют футбольные клубы РПЛ или ФНЛ. Отмечается, что у остальных клубов подобных проблем с платежной дисциплиной нет.

Sports.ru
Теги: Балтика Мордовия
Сегодня, 17:26
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