Россия РПЛ 2018/19
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"Балтика" получила иск на 25 млн рублей за долг по аренде стадиона, "Мордовия" – на 7 млн
Оператор построенных к ЧМ-2018 стадионов, ФГУП "Спорт-Инжиниринг", подал иски к футбольным клубам "Балтика" и "Мордовия".
Сумма иска к "Мордовии" составляет 6,87 млн рублей, к "Балтике" – 24,98 млн рублей.
Утверждается, что они связаны с задолженностью клубов по оплате аренды стадионов.
"Иск подан за неуплату аренды за проведенные матчи. Задолженность у каждого клуба больше 5 матчей", – говорится в сообщении источника, близкого к ситуации.
Стадионы в Калининграде и Саранске были построены непосредственно для проведения ЧМ-2018, как и еще 5 других арен. В данный момент все эти стадионы находятся под управлением "Спорт-Инжиниринга", подведомственного учреждения Минспорта РФ.
На каждом из этих стадионов в данный момент играют футбольные клубы РПЛ или ФНЛ. Отмечается, что у остальных клубов подобных проблем с платежной дисциплиной нет.
Sports.ru
Сумма иска к "Мордовии" составляет 6,87 млн рублей, к "Балтике" – 24,98 млн рублей.
Утверждается, что они связаны с задолженностью клубов по оплате аренды стадионов.
"Иск подан за неуплату аренды за проведенные матчи. Задолженность у каждого клуба больше 5 матчей", – говорится в сообщении источника, близкого к ситуации.
Стадионы в Калининграде и Саранске были построены непосредственно для проведения ЧМ-2018, как и еще 5 других арен. В данный момент все эти стадионы находятся под управлением "Спорт-Инжиниринга", подведомственного учреждения Минспорта РФ.
На каждом из этих стадионов в данный момент играют футбольные клубы РПЛ или ФНЛ. Отмечается, что у остальных клубов подобных проблем с платежной дисциплиной нет.
Sports.ru
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