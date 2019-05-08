"Балтика" получила иск на 25 млн рублей за долг по аренде стадиона, "Мордовия" – на 7 млн

Оператор построенных к ЧМ-2018 стадионов, ФГУП "Спорт-Инжиниринг", подал иски к футбольным клубам "Балтика" и "Мордовия".Сумма иска к "Мордовии" составляет 6,87 млн рублей, к "Балтике" – 24,98 млн рублей.Утверждается, что они связаны с задолженностью клубов по оплате аренды стадионов."Иск подан за неуплату аренды за проведенные матчи. Задолженность у каждого клуба больше 5 матчей", – говорится в сообщении источника, близкого к ситуации.Стадионы в Калининграде и Саранске были построены непосредственно для проведения ЧМ-2018, как и еще 5 других арен. В данный момент все эти стадионы находятся под управлением "Спорт-Инжиниринга", подведомственного учреждения Минспорта РФ.На каждом из этих стадионов в данный момент играют футбольные клубы РПЛ или ФНЛ. Отмечается, что у остальных клубов подобных проблем с платежной дисциплиной нет.