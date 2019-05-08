Россия РПЛ 2018/19
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20:33
Юрий Васильков: уверен, в будущем году мы увидим Кокорина на поле, все зависит от его характера
Юрий Васильков: уверен, в будущем году мы увидим Кокорина на поле, все зависит от его характера
20:22
Андрей Воронин: приговор Кокорину и Мамаеву - перебор. Слишком уже, мне жалко их семьи, детей, жен (6)
Андрей Воронин: приговор Кокорину и Мамаеву - перебор. Слишком уже, мне жалко их семьи, детей, жен (6)
20:16
Вячеслав Дацик - о приговоре Кокорину и Мамаеву: ни за что налили срок. 15 суток с метлой за глаза бы было (4)
Вячеслав Дацик - о приговоре Кокорину и Мамаеву: ни за что налили срок. 15 суток с метлой за глаза бы было (4)
19:13
Татьяна Стукалова: подадим апелляцию, показания свидетелей недостаточно отражены в приговоре (2)
Татьяна Стукалова: подадим апелляцию, показания свидетелей недостаточно отражены в приговоре (2)
18:53
Вячеслав Колосков: было бы более гуманно и справедливо, если бы перед 9 мая Кокорина и Мамаева освободили (4)
Вячеслав Колосков: было бы более гуманно и справедливо, если бы перед 9 мая Кокорина и Мамаева освободили (4)
18:08
Суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин наносил удары чиновнику Минпромторга Паку (23)
Суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин наносил удары чиновнику Минпромторга Паку (23)
17:14
Болельщики ЦСКА – о баннере против Fan-ID: берем на себя ответственность за каждое написанное слово на нем (2)
Болельщики ЦСКА – о баннере против Fan-ID: берем на себя ответственность за каждое написанное слово на нем (2)
16:03
Магомед Адиев: не могу сказать, что были такие оскорбления, что меня за это надо было дисквалифицировать
Магомед Адиев: не могу сказать, что были такие оскорбления, что меня за это надо было дисквалифицировать
15:38
Судья - о Кокорине и Мамаеве: используя в качестве оружия деревянный стул, нанесли удары Паку (6)
Судья - о Кокорине и Мамаеве: используя в качестве оружия деревянный стул, нанесли удары Паку (6)
15:27
Вячеслав Подберезкин: "Локомотив" борется за Лигу чемпионов. Настраиваемся на тяжелый матч (2)
Вячеслав Подберезкин: "Локомотив" борется за Лигу чемпионов. Настраиваемся на тяжелый матч (2)
14:04
Дмитрий Сенников: "Локомотив" достоин быть серебряным призером, "Краснодар" - бронзовым, ЦСКА будет тяжелее бороться за место в тройке (3)
Дмитрий Сенников: "Локомотив" достоин быть серебряным призером, "Краснодар" - бронзовым, ЦСКА будет тяжелее бороться за место в тройке (3)
13:47
Адвокат Кирилла Кокорина: есть большое желание, чтобы ребят сегодня отпустили домой прямо в зале суда (3)
Адвокат Кирилла Кокорина: есть большое желание, чтобы ребят сегодня отпустили домой прямо в зале суда (3)
10:40
Адиев - о победе "Ливерпуля": после таких матчей даже не знаю, как завтра выходить на работу и тренировать (2)
Адиев - о победе "Ливерпуля": после таких матчей даже не знаю, как завтра выходить на работу и тренировать (2)
Юрий Васильков: уверен, в будущем году мы увидим Кокорина на поле, все зависит от его характера
Известный спортивный врач Юрий Васильков высказал мнение по поводу возможности продолжения карьеры Александра Кокорина. Форвард "Зенита" получил реальный тюремный срок по приговору суда. Спортсмена обвиняли в избиении людей.
"Мы знаем, что он в этом году выйдет, а может, и чуть пораньше — за примерное поведение, мало ли что бывает. Будет длительный процесс реабилитации, и я все-таки уверен, что в будущем году мы увидим его где-то в мае–апреле уже на поле. За зиму он должен восстановиться, я уповаю на молодость — на молодой, крепкий организм. Все-таки молодость побеждает любые травмы.
Продолжение карьеры также зависит от характера: если он все же стиснет зубы и начнет не жалобы писать, а подкачивать ноги (он знает как это — делать даже на зоне), то все получится. Мышечный тонус на нижних конечностях у него должен быть практически как у действующего футболиста. Все, повторюсь, зависит от его характера", - цитирует Василькова Sport24.
"Мы знаем, что он в этом году выйдет, а может, и чуть пораньше — за примерное поведение, мало ли что бывает. Будет длительный процесс реабилитации, и я все-таки уверен, что в будущем году мы увидим его где-то в мае–апреле уже на поле. За зиму он должен восстановиться, я уповаю на молодость — на молодой, крепкий организм. Все-таки молодость побеждает любые травмы.
Продолжение карьеры также зависит от характера: если он все же стиснет зубы и начнет не жалобы писать, а подкачивать ноги (он знает как это — делать даже на зоне), то все получится. Мышечный тонус на нижних конечностях у него должен быть практически как у действующего футболиста. Все, повторюсь, зависит от его характера", - цитирует Василькова Sport24.
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