Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Юрий Васильков: уверен, в будущем году мы увидим Кокорина на поле, все зависит от его характера

Известный спортивный врач Юрий Васильков высказал мнение по поводу возможности продолжения карьеры Александра Кокорина. Форвард "Зенита" получил реальный тюремный срок по приговору суда. Спортсмена обвиняли в избиении людей.

"Мы знаем, что он в этом году выйдет, а может, и чуть пораньше — за примерное поведение, мало ли что бывает. Будет длительный процесс реабилитации, и я все-таки уверен, что в будущем году мы увидим его где-то в мае–апреле уже на поле. За зиму он должен восстановиться, я уповаю на молодость — на молодой, крепкий организм. Все-таки молодость побеждает любые травмы.

Продолжение карьеры также зависит от характера: если он все же стиснет зубы и начнет не жалобы писать, а подкачивать ноги (он знает как это — делать даже на зоне), то все получится. Мышечный тонус на нижних конечностях у него должен быть практически как у действующего футболиста. Все, повторюсь, зависит от его характера", - цитирует Василькова Sport24.
Теги: Васильков Кокорин
Сегодня, 20:33
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама