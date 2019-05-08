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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Андрей Кобелев - о приговоре Кокорину и Мамаеву: если бы в СМИ поддержали, то такого бы не произошло

Бывший главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев, работавший вместе с Александром Кокориным, прокомментировал решение суда в отношении футболиста "Зенита" и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева. Кокорин приговорен судом к 1 году и 6 месяцам колонии, Мамаев - к 1 году и 5 месяцам.

"Для меня весь процесс получился неожиданным. Понятно, что с самого начала он был показательным. Но я сразу сказал, что СМИ могут сделать ребятам еще хуже. Так и получилось. Практически все журналисты хайпанули на этом деле, и это произвело такой сильный общественный резонанс. Если бы в СМИ поддержали ребят, то такого бы не произошло. Футболисты поддерживали, да, но информация шла удручающая.

Думаю, адвокаты в любом случае будут подавать апелляцию. Может быть, еще сократят срок. Но в любом случае, минимум половина следующего сезона будет потеряна и для одного, и для второго. После года отсутствия надо три-четыре месяца на подготовку. Плюс у Кокорина была тяжелая травма, которая требует ежедневных специальных тренировок, которые он не получает. Для него восстановление может носить еще более длительный характер. Насколько я понимаю, «Зенит» и Семак рассчитывают на Сашу. Надеюсь, срок минимизируют", - цитирует Кобелева Sport24.ru.
Теги: Кобелев Кокорин Мамаев
Вчера, 22:56
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