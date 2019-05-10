Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Арсенал Тула
Спартак
Ростов
Оренбург
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ростов 28 38
8 Оренбург 28 37
9 Ахмат 27 36
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 27 19
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Магомед Адиев: в "Анжи" выплат никаких не было. Мы уже ничего не ждем, надежды нет

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев заявил, что футболисты и персонал махачкалинского клуба, 10 мая лишившегося шансов на сохранение прописки в РПЛ, не получают зарплату и не надеются на ее получение.

"Выплаты? Никаких не было. От РФС что-то приходило за участие, нам немного выплачивали. Но это все закончилось давно. Если честно, мы уже ничего не ждем. Надежды нет.

Останусь ли я в команде, если "Анжи" продолжит жить? Еще рано говорить. У меня еще два матча, я должен завершить начатое и только после этого думать о новом. Надо сосредоточиться на последних матчах. А дальше буду думать о дальнейших шагах", - цитирует Адиева Sport24.
Теги: Адиев Анжи
Вчера, 23:04
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