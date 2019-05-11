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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Арсенал Тула
Спартак
Ростов
Оренбург
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ростов 28 38
8 Оренбург 28 37
9 Ахмат 27 36
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 27 19
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Юрий Семин не готов взять Туре в тренерский штаб "Локомотива": Яя должен работать самостоятельно

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что не видит места для бывшего полузащитника "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре в своем тренерском штабе.

"Рассматриваю ли я Яя Туре как одного из своих помощников? У меня помощников очень много. И помощники все те ребята, которые у нас играли. Я думаю, что игрок такой величины, как Яя Туре должен работать самостоятельно. Ему нужно брать команду и работать. Он сможет работать с любой командой: и с украинской, и с российской, и с английской. Я думаю, у него такой опыт, который позволит работать главным тренером", - цитирует Семина Sport24.ru.
Теги: Семин Туре Локомотив
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