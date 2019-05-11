Россия РПЛ 2018/19
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ЦСКА вылетел в Петербург на матч с "Зенитом" (фото)
ЦСКА вылетел в Санкт-Петербург на матч 28-го тура чемпионата России против "Зенита".
Встреча пройдет завтра на "Газпром Арене".
Встреча пройдет завтра на "Газпром Арене".
Летим в Питер с @aeroflot! #ЗенитЦСКА pic.twitter.com/JLpD9sDgar— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 11, 2019
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