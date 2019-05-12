Россия РПЛ 2018/19
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Вчера, 23:52
Александр Ерохин: таких эмоций не бывает никогда в жизни (1)
Александр Ерохин: таких эмоций не бывает никогда в жизни (1)
Вчера, 23:26
Сергей Прядкин - о новом молодежном первенстве: мы пошли по аналогии с зарубежными чемпионатами
Сергей Прядкин - о новом молодежном первенстве: мы пошли по аналогии с зарубежными чемпионатами
Вчера, 23:09
Валерий Газзаев: ЦСКА будет сложно попасть в Лигу чемпионов (3)
Валерий Газзаев: ЦСКА будет сложно попасть в Лигу чемпионов (3)
Вчера, 23:05
ВАР будет стоить клубам до 12 миллионов рублей в год (4)
ВАР будет стоить клубам до 12 миллионов рублей в год (4)
Вчера, 22:46
"Зенит" идеально отпраздновал титул: собрал полный стадион и разнёс принципиального соперника (12)
"Зенит" идеально отпраздновал титул: собрал полный стадион и разнёс принципиального соперника (12)
Вчера, 22:26
Владимир Быстров: в "Спартаке" Дзюба был сопливым мальчишкой, а сейчас окрепший мужчина (4)
Владимир Быстров: в "Спартаке" Дзюба был сопливым мальчишкой, а сейчас окрепший мужчина (4)
Вчера, 22:21
ЦСКА точно больше хотел победить? "Зенит" был лучше, увереннее и мощнее - как и положено чемпиону (1)
ЦСКА точно больше хотел победить? "Зенит" был лучше, увереннее и мощнее - как и положено чемпиону (1)
Вчера, 22:02
Артем Дзюба: я – чемпион России наконец-то! (6)
Артем Дзюба: я – чемпион России наконец-то! (6)
Вчера, 21:42
"Барселона" победила "Хетафе", "Реал" проиграл "Реал Сосьедад" (1)
"Барселона" победила "Хетафе", "Реал" проиграл "Реал Сосьедад" (1)
Вчера, 21:24
Алексей Миллер: этот кубок больше никому не отдадим! (37)
Алексей Миллер: этот кубок больше никому не отдадим! (37)
Вчера, 21:19
Артем Дзюба: если поступит предложение из Англии, будем думать (12)
Артем Дзюба: если поступит предложение из Англии, будем думать (12)
Вчера, 21:14
Лука Джорджевич: конечно, я хочу играть в "Зените" (7)
Лука Джорджевич: конечно, я хочу играть в "Зените" (7)
Вчера, 20:58
Андрей Червиченко: у "Спартака" появился свой стиль: забиваем один гол, а затем молимся чтобы соперник нам не забил (12)
Андрей Червиченко: у "Спартака" появился свой стиль: забиваем один гол, а затем молимся чтобы соперник нам не забил (12)
Вчера, 20:56
"Зенит" одержал уверенную победу над ЦСКА (114)
"Зенит" одержал уверенную победу над ЦСКА (114)
Вчера, 20:53
Аркадий Дворкович: Кононов должен продолжать строить "Спартак" (4)
Аркадий Дворкович: Кононов должен продолжать строить "Спартак" (4)
Вчера, 20:08
«Манчестер Сити» вновь стал чемпионом Англии, «Ливерпулю» оказалось недостаточно 97 очков (3)
«Манчестер Сити» вновь стал чемпионом Англии, «Ливерпулю» оказалось недостаточно 97 очков (3)
Вчера, 19:53
Кононов: реализация? Когда-то это наступит (6)
Кононов: реализация? Когда-то это наступит (6)
Вчера, 19:53
Кононов: Адриано летал в Дубай? Да хоть на Луну! (3)
Кононов: Адриано летал в Дубай? Да хоть на Луну! (3)
Вчера, 19:53
Кононов: Умяров умеет быстрее всё делать? Умеет
Кононов: Умяров умеет быстрее всё делать? Умеет
Вчера, 19:45
Сильвестр Игбун: в первом круге мы забили "Спартаку" 2, а они нам сегодня - 1. У нас преимущество
Сильвестр Игбун: в первом круге мы забили "Спартаку" 2, а они нам сегодня - 1. У нас преимущество
Вчера, 19:37
"Сантос" намерен выкупить Эрнани у "Зенита" (4)
"Сантос" намерен выкупить Эрнани у "Зенита" (4)
Вчера, 19:26
Боян Йокич: нужно играть дальше, набирать очки
Боян Йокич: нужно играть дальше, набирать очки
Вчера, 19:07
Евсеев - о Фернандо: почему бразильцы едут в Россию и что-то начинают рассказывать нам, русским? (видео) (15)
Евсеев - о Фернандо: почему бразильцы едут в Россию и что-то начинают рассказывать нам, русским? (видео) (15)
Вчера, 19:02
Зе и Мельгарехо - лучшие. Оценки за матч "Спартак" - "Уфа" (2)
Зе и Мельгарехо - лучшие. Оценки за матч "Спартак" - "Уфа" (2)
Вчера, 18:55
"Манчестер Сити" - чемпион Англии! "Ливерпуль" - второй (11)
"Манчестер Сити" - чемпион Англии! "Ливерпуль" - второй (11)
Вчера, 18:46
«Спартак» играл кошмарно, но победил. И обогнал ЦСКА (7)
«Спартак» играл кошмарно, но победил. И обогнал ЦСКА (7)
Вчера, 18:27
"Спартак" со счетом 1:0 выиграл у "Уфы" (59)
"Спартак" со счетом 1:0 выиграл у "Уфы" (59)
Вчера, 17:51
"Зенит" – ЦСКА: Шатов в старте хозяев (12)
"Зенит" – ЦСКА: Шатов в старте хозяев (12)
Вчера, 17:50
Васин и Дивеев выйдут с первых минут в составе ЦСКА (2)
Васин и Дивеев выйдут с первых минут в составе ЦСКА (2)
Вчера, 17:32
Зе Луиш побил свой рекорд результативности в РПЛ (2)
Зе Луиш побил свой рекорд результативности в РПЛ (2)
Вчера, 17:28
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"Витесс" Слуцкого разгромил "Де Графсхап" со счетом 6:1 (6)
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Александр Ерохин: таких эмоций не бывает никогда в жизни
Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин после матча 28-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:1) отметил, что завоевал самый главный трофей в своей жизни.
"Таких эмоций не бывает никогда в жизни. Тем более, после первого чемпионства. Просто фантастика, большое спасибо все команде, тренерам, руководству, болельщикам. Большую часть сезона они гнали нас только вперед", – сказал Ерохин в эфире телеканала "Матч премьер".
"Таких эмоций не бывает никогда в жизни. Тем более, после первого чемпионства. Просто фантастика, большое спасибо все команде, тренерам, руководству, болельщикам. Большую часть сезона они гнали нас только вперед", – сказал Ерохин в эфире телеканала "Матч премьер".
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