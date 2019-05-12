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Зенит
Локомотив
Краснодар
Спартак
ЦСКА
Арсенал Тула
Ахмат
Ростов
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Александр Ерохин: таких эмоций не бывает никогда в жизни

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин после матча 28-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:1) отметил, что завоевал самый главный трофей в своей жизни.

"Таких эмоций не бывает никогда в жизни. Тем более, после первого чемпионства. Просто фантастика, большое спасибо все команде, тренерам, руководству, болельщикам. Большую часть сезона они гнали нас только вперед", – сказал Ерохин в эфире телеканала "Матч премьер".
Теги: Ерохин Зенит ЦСКА
Вчера, 23:52
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#1  Городовой  Россия (Вчера, 23:57)
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Болеет за:
«Зенит»
Давай поправляйся.Как играть умеешь показал в первом круге девятью очками результативными,ждем твоей помощи в новом сезоне.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
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