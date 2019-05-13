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# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Александр Бубнов: молодежь ЦСКА слишком непредсказуема

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал победу "Зенита" над ЦСКА (3:1) в 28-м туре РПЛ.

"Активное начало встречи в исполнении армейцев не стало сюрпризом. Турнирная ситуация обязывала ЦСКА бежать вперед, играть только на победу, включаться с первых минут. Такое начало принесло свои плоды, но нужно отдать должное "Зениту", который спокойно воспринял жесткий, порой агрессивный прессинг соперника. Петербуржцы оборонялись организованно, не допускали паники, а после пропущенного мяча добавили мощности.

Важно, что команде Семака удалось сравнять счет до перерыва, после чего игра пошла на встречных курсах. Дзюба с Азмуном хорошо цеплялись за мячи, атаку эффективно поддерживали фланги. В целом за счет лучшей организации хозяевам удалось реализовать свои моменты, заслуженно победить. Еще одно преимущество "Зениту" дала более длинная скамейка, позволившая поддерживать должный уровень свежести.

Переломный момент этого матча? Ответный гол "Зенита". Мастерская комбинация Дриусси и Дзюбы, уверенность соперника, перечеркнутые усилия гостей в первом тайме. Подопечные Семака помимо прочего завладели территориальным преимуществом.

Помните, в первом круге в Москве ЦСКА также значительно активнее начал встречу, завладел игровым преимуществом и повел в счете? После перерыва "Зениту" удалось стабилизировать игру, но о том, чтобы сравнять счет, речи не шло. Но за полгода многое изменилось. "Зенит" усилился во всех линиях, Ракицкий, Барриос и Азмун быстро адаптировались, пришлись ко двору, состав стабилизировался, и результат пришел. В собранном в начале сезона с листа ЦСКА могла бы наблюдаться похожая картина, но молодежь слишком непредсказуема", — приводит слова Бубнова Sportbox.
Теги: Бубнов Зенит ЦСКА
Сегодня, 11:16
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#1  Сандр   (Сегодня, 12:44)
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online

Азмуна в этой игре не наблюдалось, потому и заменили к его недовольству.
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
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