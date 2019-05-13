Сергей Силкин: после полуфиналов Лиги чемпионов возможны любые неожиданные результаты, но, думаю, в тройку "Спартак" не попадет

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в интервью корреспондентуВиктории Яковлевой поделился мыслями по поводу борьбы за второе-третье места в чемпионате России, а также по поводу перспектив динамовцев сохранить место в РПЛ, избежав участия в стыковых играх.- Ну, еще перед стартом сезона мы говорили о том, что команда у армейцев молодая, она только строится. У них в этом чемпионате был очень хороший отрезок, и ЦСКА уже стали относить к фаворитам в борьбе за золотые медали. Но молодой команде всегда свойственна нестабильность. «Зенит» же по всем компонентам превосходил всех своих соперников: по подбору игроков, по положению дел в команде... Хотя, конечно, и у них была яма в конце прошлого года и в начале весны. Они тогда с натугой играли. И тем не менее все равно набирали очки. В принципе «Зенит» и в Лиге Европы мог бы побороться, если бы не тот спад. В определенный момент, мы помним, «Краснодар» по игре смотрелся предпочтительнее, чем питерцы.- Понятно, что и аутсайдеры борются и удивляют результатом, и фавориты порой спотыкаются. Поэтому сказать, кто будет второй, а кто третий, очень трудно. Удачно сыграет «Локомотив» последние матчи - тогда никто догнать не сможет. Конечно, в игре на Кубок железнодорожники эмоции потеряют. После кубкового матча они играют на выезде с «Уралом». Поэтому там будет сложно «Локомотиву». Но это решающие игры - команда будет максимально собрана. И какого-то шапкозакидательства Юрий Павлович Семин не допустит.- Думаю, что «Краснодар» свой шанс не упустит - он никогда в Лиге чемпионов не участвовал, он все сделает, чтобы воспользоваться этой возможностью. Клуб Галицкого маленькими шагами постепенно идет к своим большим целям. Теперь на горизонте замаячила Лига чемпионов. Пусть даже пока только квалификационный раунд. Так что они не должны промахнуться. Да, теоретические шансы на третье место у спартаковцев есть, но практически это вряд ли можно осуществить. Хотя после полуфиналов Лиги чемпионов, где казалось, что в финал пройдут «Барселона» и «Аякс», а вышли две английские команды, наверное, все возможно, любые результаты. Но, мое мнение, в призовую тройку спартаковцы все-таки не попадут.- Нужно брать очки динамовцам. Думаю, надо сейчас побеждать в предстоящей встрече в Красноярске - и вопрос в этом отношении будет снят.