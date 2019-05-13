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Россия РПЛ 2018/19 
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# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Сергей Силкин: после полуфиналов Лиги чемпионов возможны любые неожиданные результаты, но, думаю, в тройку "Спартак" не попадет

Сергей Силкин: после полуфиналов Лиги чемпионов возможны любые неожиданные результаты, но, думаю, в тройку "Спартак" не попадет Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился мыслями по поводу борьбы за второе-третье места в чемпионате России, а также по поводу перспектив динамовцев сохранить место в РПЛ, избежав участия в стыковых играх.

- ЦСКА после поражения от «Зенита» практически лишился шансов на третье место. С турнирной точки зрения команде Сергея Семака в прошедшей игре уже ничего не было нужно. Уверенная победа «Зенита» над красно-синими стала для вас сюрпризом?

- Ну, еще перед стартом сезона мы говорили о том, что команда у армейцев молодая, она только строится. У них в этом чемпионате был очень хороший отрезок, и ЦСКА уже стали относить к фаворитам в борьбе за золотые медали. Но молодой команде всегда свойственна нестабильность. «Зенит» же по всем компонентам превосходил всех своих соперников: по подбору игроков, по положению дел в команде... Хотя, конечно, и у них была яма в конце прошлого года и в начале весны. Они тогда с натугой играли. И тем не менее все равно набирали очки. В принципе «Зенит» и в Лиге Европы мог бы побороться, если бы не тот спад. В определенный момент, мы помним, «Краснодар» по игре смотрелся предпочтительнее, чем питерцы.

- Главные претенденты на второе место - «Локомотив» и «Краснодар». «Локо» с 52 очками занимает вторую строчку, краснодарцы с 50-ю - третью. Как бы оценили шансы соперников в борьбе за «серебро», учитывая тот факт, что железнодорожникам в среду предстоит игра в Кубке России с «Ростовом»?

- Понятно, что и аутсайдеры борются и удивляют результатом, и фавориты порой спотыкаются. Поэтому сказать, кто будет второй, а кто третий, очень трудно. Удачно сыграет «Локомотив» последние матчи - тогда никто догнать не сможет. Конечно, в игре на Кубок железнодорожники эмоции потеряют. После кубкового матча они играют на выезде с «Уралом». Поэтому там будет сложно «Локомотиву». Но это решающие игры - команда будет максимально собрана. И какого-то шапкозакидательства Юрий Павлович Семин не допустит.

- После поражения ЦСКА в минувшем туре кое-какие шансы на третье место появились у «Спартака»...

- Думаю, что «Краснодар» свой шанс не упустит - он никогда в Лиге чемпионов не участвовал, он все сделает, чтобы воспользоваться этой возможностью. Клуб Галицкого маленькими шагами постепенно идет к своим большим целям. Теперь на горизонте замаячила Лига чемпионов. Пусть даже пока только квалификационный раунд. Так что они не должны промахнуться. Да, теоретические шансы на третье место у спартаковцев есть, но практически это вряд ли можно осуществить. Хотя после полуфиналов Лиги чемпионов, где казалось, что в финал пройдут «Барселона» и «Аякс», а вышли две английские команды, наверное, все возможно, любые результаты. Но, мое мнение, в призовую тройку спартаковцы все-таки не попадут.

- «Динамо» борется за то, чтобы сохранить место в РПЛ, избежав участия в стыковых играх.

- Нужно брать очки динамовцам. Думаю, надо сейчас побеждать в предстоящей встрече в Красноярске - и вопрос в этом отношении будет снят.
Теги: Силкин ЦСКА Зенит Спартак
Сегодня, 17:54
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#1  Сандр   (Сегодня, 17:59)
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Да оставьте Спартак недоброжелатели всех мастей, займитесь своими пенатами, бревно в глазу не видите, а лезете исподтишка паскудники.
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
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