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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Валерий Газзаев: английская лига является примером и образцом для всех, особенно для России

Знаменитый тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион России, зампред комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ Валерий Газзаев - об успехах английских клубов в еврокубках. В финале Лиги чемпионов сыграют "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", в финале Лиги Европы - "Челси" и "Арсенал".

"Господство английских клубов в европейском футболе (ведь еще никогда в двух финалах не играли сразу четыре клуба из одной страны!) напрямую связано с организацией футбольного хозяйства и бизнеса в Англии. Грамотный подход к развитию футбола, спортивной и коммерческой составляющей рано или поздно должен был воплотиться в жизнь и принести результат. И вот, наконец, это случилось. Не удивлюсь, если англичане и дальше продолжат доминировать на европейской клубной арене. Английская лига является сейчас примером и образцом для всех. Особенно для России, если мы хотим правильно развивать футбол у нас в стране! По сути, все предельно просто. Во-первых, в Англии создан турнир с высочайшим уровнем конкуренции – как минимум шесть топ-клубов с великолепными составами бьются за места в Лиге чемпионов, а остальные участники постоянно в каждом матче навязывают им тяжелейшую борьбу. Во-вторых, лига заключает огромный телеконтракт, который сейчас составляет порядка двух миллиардов фунтов, благодаря чему клубы процветают. В-третьих, функционирует четко выстроенная система обмена клубов между лигами, которая тоже порождает правильную конкуренцию", - цитирует Газзаева "Спорт-Экспресс".
Теги: Газзаев
Сегодня, 09:22
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#1  genpalagin  Воронеж (Сегодня, 11:04)
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Болеет за:
«Спартак»
Страна чемпионата одна, игроки в команде не одни англичане!!! Это Европа, там все игроки - одна страна!!! Как это не понятно!!!??? И где английская сборная!!!??? И это при том, что у них игр гораздо больше, и погода другая!!!
Регистрация: 13.09.2012 [жалоба]
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