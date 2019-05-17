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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Новости партнеров

"Спартак" сыграл вничью с "Крыльями Советов" в молодёжном первенстве

"Спартак" на выезде не смог удержать победу в матче 29-тура молодежного первенства команд премьер-лиги против "Крыльев Советов" – 2:2.

Молодежные команды

29-й тур

"Крылья Советов – мол." (Самара) – "Спартак – мол." (Москва) – 2:2 (1:0)

Голы: Нестеров, 17 (1:0). Репях, 49 (1:1). Данилин, 62 (1:2). Шамаев, 73 (2:2).

Судья: Буховец (Димитровград).

17 мая. Самара. Стадион "Металлург".

"Уфа – мол." (Уфа) – "Оренбург – мол." (Оренбург) – 3:3 (2:1)

Голы: Апалькин, 7 (0:1). Мухаметшин, 19 (1:1). Мухаметшин, 22 (2:1). Мухаметшин, 48 (3:1). Стрельцов, 62 (3:2). Карев, 87 (3:3).

Судья: Бугров (Рыбинск).
Теги: Спартак Крылья Советов
Сегодня, 15:27
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#2  МАРТ  тюмень (Сегодня, 16:02)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: xXx
Ну зато завтра основа хавроний так не сможет обсериться.Шесть человек основы "Крыльев" не смогут сыграть против них, причём Тимофеев и Ананидзе по условиям аренды blush

...волнуешься?..да, ишак? smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
#1  xXx   (Сегодня, 15:42)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Ну зато завтра основа хавроний так не сможет обсериться.Шесть человек основы "Крыльев" не смогут сыграть против них, причём Тимофеев и Ананидзе по условиям аренды blush
Регистрация: 11.05.2019 [жалоба]
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