Россия РПЛ 2018/19
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"Спартак" сыграл вничью с "Крыльями Советов" в молодёжном первенстве
"Спартак" на выезде не смог удержать победу в матче 29-тура молодежного первенства команд премьер-лиги против "Крыльев Советов" – 2:2.
Молодежные команды
29-й тур
"Крылья Советов – мол." (Самара) – "Спартак – мол." (Москва) – 2:2 (1:0)
Голы: Нестеров, 17 (1:0). Репях, 49 (1:1). Данилин, 62 (1:2). Шамаев, 73 (2:2).
Судья: Буховец (Димитровград).
17 мая. Самара. Стадион "Металлург".
"Уфа – мол." (Уфа) – "Оренбург – мол." (Оренбург) – 3:3 (2:1)
Голы: Апалькин, 7 (0:1). Мухаметшин, 19 (1:1). Мухаметшин, 22 (2:1). Мухаметшин, 48 (3:1). Стрельцов, 62 (3:2). Карев, 87 (3:3).
Судья: Бугров (Рыбинск).
Молодежные команды
29-й тур
"Крылья Советов – мол." (Самара) – "Спартак – мол." (Москва) – 2:2 (1:0)
Голы: Нестеров, 17 (1:0). Репях, 49 (1:1). Данилин, 62 (1:2). Шамаев, 73 (2:2).
Судья: Буховец (Димитровград).
17 мая. Самара. Стадион "Металлург".
"Уфа – мол." (Уфа) – "Оренбург – мол." (Оренбург) – 3:3 (2:1)
Голы: Апалькин, 7 (0:1). Мухаметшин, 19 (1:1). Мухаметшин, 22 (2:1). Мухаметшин, 48 (3:1). Стрельцов, 62 (3:2). Карев, 87 (3:3).
Судья: Бугров (Рыбинск).
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