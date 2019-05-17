"Спартак" сыграл вничью с "Крыльями Советов" в молодёжном первенстве

"Спартак" на выезде не смог удержать победу в матче 29-тура молодежного первенства команд премьер-лиги против "Крыльев Советов" – 2:2.Молодежные команды29-й турНестеров, 17 (1:0). Репях, 49 (1:1). Данилин, 62 (1:2). Шамаев, 73 (2:2).Судья: Буховец (Димитровград).17 мая. Самара. Стадион "Металлург"."Уфа – мол." (Уфа) – "Оренбург – мол." (Оренбург) – 3:3 (2:1)Голы: Апалькин, 7 (0:1). Мухаметшин, 19 (1:1). Мухаметшин, 22 (2:1). Мухаметшин, 48 (3:1). Стрельцов, 62 (3:2). Карев, 87 (3:3).Судья: Бугров (Рыбинск).