Россия РПЛ 2018/19
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Круговой интересует "Спартак" и "Зенит"
Телеграм-канал "Инсайды от Карпа", который ведёт журналист Иван Карпов, сообщает, что "Спартак" заинтересован в приглашении левого защитника "Уфы". Ранее Нобель Арустамян сообщал, что Круговым интересуется "Зенит":
- Спартак и Зенит интересуются одним и тем же защитником
Левый бэк Уфы Данила Круговой может перейти в Зенит. Об этом сообщал Арустамян. По моей инфе воспитанник питерского футбола заинтересовал ещё и Спартак. Кононов не против этого футболиста и видит в нем дублёра Аиртона, потому что Комбаров, вероятно, покинет клуб этим летом.
Круговой быстро бежит и обладает хорошими качествами, но пока этот 21-летний парень (исполнится 28 мая) ещё сыроват, ему есть куда расти. Вариант с переходом в Спартак возможен, но в конкуренции с Зенитом у москвичей меньше шансов на успех. Круговой хочет играть, и поэтому не исключено, что Зенит подпишет его и оставит на год в Уфе., - говорится в сообщении.
В текущем сезоне футболист провёл на поле 12 матчей и забил 1 гол.
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- Спартак и Зенит интересуются одним и тем же защитником
Левый бэк Уфы Данила Круговой может перейти в Зенит. Об этом сообщал Арустамян. По моей инфе воспитанник питерского футбола заинтересовал ещё и Спартак. Кононов не против этого футболиста и видит в нем дублёра Аиртона, потому что Комбаров, вероятно, покинет клуб этим летом.
Круговой быстро бежит и обладает хорошими качествами, но пока этот 21-летний парень (исполнится 28 мая) ещё сыроват, ему есть куда расти. Вариант с переходом в Спартак возможен, но в конкуренции с Зенитом у москвичей меньше шансов на успех. Круговой хочет играть, и поэтому не исключено, что Зенит подпишет его и оставит на год в Уфе., - говорится в сообщении.
В текущем сезоне футболист провёл на поле 12 матчей и забил 1 гол.
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