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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Круговой интересует "Спартак" и "Зенит"

Телеграм-канал "Инсайды от Карпа", который ведёт журналист Иван Карпов, сообщает, что "Спартак" заинтересован в приглашении левого защитника "Уфы". Ранее Нобель Арустамян сообщал, что Круговым интересуется "Зенит":

- Спартак и Зенит интересуются одним и тем же защитником

Левый бэк Уфы Данила Круговой может перейти в Зенит. Об этом сообщал Арустамян. По моей инфе воспитанник питерского футбола заинтересовал ещё и Спартак. Кононов не против этого футболиста и видит в нем дублёра Аиртона, потому что Комбаров, вероятно, покинет клуб этим летом.

Круговой быстро бежит и обладает хорошими качествами, но пока этот 21-летний парень (исполнится 28 мая) ещё сыроват, ему есть куда расти. Вариант с переходом в Спартак возможен, но в конкуренции с Зенитом у москвичей меньше шансов на успех. Круговой хочет играть, и поэтому не исключено, что Зенит подпишет его и оставит на год в Уфе., - говорится в сообщении.

В текущем сезоне футболист провёл на поле 12 матчей и забил 1 гол.

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Теги: Круговой Уфа Зенит Спартак
Сегодня, 18:20
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