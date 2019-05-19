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Гол и результативная передача Головина помогли "Монако" обыграть "Амьен" (видео)
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Миодраг Божович: "Спартак" просто забил, когда было нужно, а дальше "отбывал номер"
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Илья Гапонов: "Спартак" в таблице как минимум должен находиться в топ-2
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Олег Кононов - о предупреждениях Фернандо и Адриано: карточки - это футбольная жизнь. Сыграют другие
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"Спартак" в Самаре обыграл "Крылья Советов"
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"Крылья Советов" - "Спартак": фотоотчет встречи
В матче 29-го тура чемпионата России "Спартак" на выезде одержал победу над "Крыльями Советов". Предлагаем вашему вниманию фотоотчет встречи:
Rusfootball.info
Теги:
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