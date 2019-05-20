Василий Уткин: "Спартак"? Мне не хочется бить лежачего

Известный блогер и журналист Василий Уткин отказался рассуждать о перспективах "Спартака".

"Я не могу говорить о "Спартаке". Это как играть в поддавки, как Ксения Собчак в следующий раз будет брать интервью у Волочковой. Это поддавки, понимаете? Мне не хочется бить лежачего, правда. Простите", — сказал Уткин в эфире "Эхо Спорт".
Теги: Уткин Спартак
Сегодня, 10:40
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(2)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама