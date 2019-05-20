Василий Уткин: "Спартак"? Мне не хочется бить лежачего

Известный блогер и журналист Василий Уткин отказался рассуждать о перспективах "Спартака"."Я не могу говорить о "Спартаке". Это как играть в поддавки, как Ксения Собчак в следующий раз будет брать интервью у Волочковой. Это поддавки, понимаете? Мне не хочется бить лежачего, правда. Простите", — сказал Уткин в эфире "Эхо Спорт".