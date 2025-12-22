Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
2 - 1 2 1
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
0 - 3 0 3
АтлетикоЗавершен
Вильярреал
0 - 2 0 2
БарселонаЗавершен
Эльче
4 - 0 4 0
Райо ВальеканоЗавершен
Бетис
4 - 0 4 0
ХетафеЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кальяри
2 - 2 2 2
ПизаЗавершен
Сассуоло
0 - 1 0 1
ТориноЗавершен
Фиорентина
5 - 1 5 1
УдинезеЗавершен
Дженоа
0 - 1 0 1
АталантаЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
0 - 0 0 0
Санкт-ПаулиЗавершен
Хайденхайм
0 - 4 0 4
БаварияЗавершен

Батраков рассказал о мечте сыграть в Лиге чемпионов

Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков рассказал, как проводит отпуск, а также поделился своей главной футбольной мечтой.
Фото: ФК "Локомотив"
По словам игрока, он сознательно отказался от привычного пляжного отдыха и решил провести паузу в сезоне, путешествуя по европейским городам.

Батраков отметил, что сейчас ему хотелось получить яркие футбольные впечатления, а не просто отдохнуть у моря. В рамках поездки он побывал в Париже, после чего отправился в Мадрид, где посетил матч Лиги чемпионов между "Реалом" и "Манчестер Сити".

Особое впечатление на футболиста произвела атмосфера главного клубного турнира Европы, о котором он давно мечтает как игрок.

- Мечтаю об этом. Когда слышу эту знаменитую мелодию - идут мурашки по коже. А если еще стоять на поле в этот момент... Совершенно другая история, - цитирует Батракова "СЭ".

Батраков провел за "Локомотив" 46 матчей во всех турнирах. На его счету 21 забитый мяч и 11 результативных передач.

"Локомотив" в этом сезоне набрал 37 баллов и располагается на третьей строчке в чемпионате, отставая от лидирующего "Краснодара" на три очка.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится