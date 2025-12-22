По словам игрока, он сознательно отказался от привычного пляжного отдыха и решил провести паузу в сезоне, путешествуя по европейским городам.
Батраков отметил, что сейчас ему хотелось получить яркие футбольные впечатления, а не просто отдохнуть у моря. В рамках поездки он побывал в Париже, после чего отправился в Мадрид, где посетил матч Лиги чемпионов между "Реалом" и "Манчестер Сити".
Особое впечатление на футболиста произвела атмосфера главного клубного турнира Европы, о котором он давно мечтает как игрок.
- Мечтаю об этом. Когда слышу эту знаменитую мелодию - идут мурашки по коже. А если еще стоять на поле в этот момент... Совершенно другая история, - цитирует Батракова "СЭ".
Батраков провел за "Локомотив" 46 матчей во всех турнирах. На его счету 21 забитый мяч и 11 результативных передач.
"Локомотив" в этом сезоне набрал 37 баллов и располагается на третьей строчке в чемпионате, отставая от лидирующего "Краснодара" на три очка.
Батраков рассказал о мечте сыграть в Лиге чемпионов
Фото: ФК "Локомотив"