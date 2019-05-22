Дмитрий Селюк: надеюсь, на исполкоме РФС грамотные люди примут грамотные решения
Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о лимите на легионеров в российском футболе. Ожидается, что 23 мая на заседании исполкома РФС утвердят новый вариант лимита на легионеров.
"Я за полную отмену лимита и честную конкуренцию. Только это принесет реальную пользу и приведет к развитию футбола, что мы видим во многих странах мира. Например, в той же Англии, чьи 4 команды играют в финалах еврокубков, есть клубы, в которых единицы англичан. Но есть и клубы, где, наоборот, преимущественно английские футболисты. И это не мешает тому, что телевизионные права на АПЛ стоят миллиарды и разбираются всеми странами. Потому как в Англии играют представители практически всех стран. Это приносит деньги и клубам, и стране, и футболистам. А также рабочие места.
Бельгия, у которой было 8 травмированных футболистов, легко обыграла Россию практически вторым составом. В этой маленькой стране тоже нет лимита на легионеров. И такие страны можно перечислять сколько угодно. 27 стран Европы не являются друг у друга легионерами. Плюс африканцы выиграли суд, на основании которого ни в одной стране Европы они не считаются легионерами. В этих странах — например, во Франции — каждый клуб получает за ТВ-права практически 40 млн евро ежегодно. В Испании — 35 млн. Я уже не беру "Барселону" и "Реал", которые получают ежегодно 150 млн.
Теперь вернемся в наше болото. В то время, когда все регионы просят помощи у центра и в том числе у РФС, в связи с тем, что в регионах серьезные экономические проблемы, кучка заинтересованных людей настаивает на усилении или просто на лимите на легионеров. Потому как определенной кучке людей выгодно, что огромные зарплаты и трансферы внутри России держатся за счет лимита. Если лимит убрать, бюджетные ведомости просто рухнут вниз. И тогда регионам будет очень легко дышать. Они будут гораздо меньше перечислять в клубы и больше денег тратить на социальные нужды людей, а также на инфраструктуру.
Когда Гершкович кричит о том, что нам нужны российские тренеры, а Галицкому с Федуном — российские футболисты, мне становится грустно. Например, в Англии за счет приглашения тренеров из разных стран мы видим конкуренцию разных стилей футбола, что приводит только к положительным результатам. А что мы видим у нас? В большинстве своем, к сожалению, ничего хорошего, так как опять нет конкуренции.
Представим, что в России нет лимита. Возьмем "Томь", у которой все время проблемы с финансами. Или "Луч" из Владивостока, который также испытывает финансовые проблемы. Они могли бы пригласить в свои ряды ради бизнес-проекта 2-3 китайцев, корейцев или японцев, которые, играя у них, увеличивали бы свою капитализацию, и потом клубы могли бы их продать обратно в эти страны за гораздо большие деньги. Также эти страны, увидев, что их футболисты играют в России, закупали бы телевизионные права у РПЛ, что соответственно привело бы к увеличению доходов клубов. И так, как снежный ком. Например, те же китайцы закупили в Испании телевизионные права, заплатив 250 миллионов евро в год. К сожалению, в России никому не интересно зарабатывать, а всем хочется только осваивать бюджеты регионов и некоторых руководителей частных клубов.
Даже люди, воспитывающие и выращивающие молодое поколение футболистов, ошибочно думают сохранить лимит, чтобы в дальнейшем продавать своих молодых футболистов за горадо большие деньги. Они не понимают, что это утопия. Если бы не было лимита на легионеров, то условные Глушаков, Комбаров, Миранчуки или Жирков уже давно бы где-нибудь играли, возможно, в среднем чемпионате в Европе. И на их место приходили бы молодые талантливые ребята, которые, в свое время так же уходя в более лучшие чемпионаты, освобождали бы места для новых воспитанников из разных школ. И таким образом российские футболисты, как и футболисты из других стран, заполонили бы многие европейские чемпионаты, что дало бы большой толчок в развитии российского футбола и силы для сборной страны. Шло бы планомерное развитие российского футбола.
Кто выступает за лимит? Федун, Галицкий… Но их заинтересованность понятна. Безусловно, школы "Спартака" и «Краснодара» на самом высшем уровне. И получается, что футболисты академии "Краснодара", "Спартака" и, например, "Локомотива" заполоняют все клубы лиги. В конечном итоге в чемпионате соревнуются эти клубы и футболисты из их академий, распиханные в другие команды разных регионов. Получается, что у нас одна и та же школа, одни и те же люди. А что делать в Томске, в Хабаровске, во Владивостоке? У них поля хорошего нет, про каких своих воспитанников может идти речь? А если даже брать футболиста из академии "Спартака", то в связи с лимитом ему надо платить огромные деньги. А без лимита он бы с удовольствием пришел на 1000 долларов и сказал спасибо.
Если не совсем отменить лимит в высшей лиге, то можно попробовать сделать это хотя бы на уровне ФНЛ. Или на уровне ФНЛ сделать лимит "6+5", как сейчас в РПЛ. Тогда как минимум клубы ФНЛ смогут вздохнуть свободнее и регионам станет гораздо легче справляться с этой финансовой нагрузкой. Что касается высшей лиги, есть разные предложения. Допустим, если в заявке 25 человек, то можно заявлять, например, до 12 легионеров, наполовину. А учитывая, что сейчас вводят чемпионаты U-20 и U-17, то можно сделать 10-15 легионеров для первой команды и 10-15 для U-20, а в U-17 оставить одних россиян, учитывая, что иностранцы не могут переходить до 18 лет. И должна быть сквозная заявка, при которой игрок из U-20 сможет играть в первой команде, и наоборот — игроки из первой команды смогут играть за U-20. Хотя бы таким образом можно было бы внести какую-то конкуренцию.
А если Галицкому захочется играть только игроками своей академии, его никто не обязывает брать иностранцев, он может выпускать всех 11 россиян. Если Федуну хочется играть игроками академии "Спартака", пожалуйста, пусть играют одни игроки академии "Спартака". Захочет играть "Динамо" составом, состоящим наполовину из иностранцев и наполовину из россиян, — будет играть так. Захочет "Томь" играть одними иностранцами — пусть играет иностранцами. Каждый сможет выбрать свой путь развития.
В той же Армении нет лимита на легионеров, но играют почти одни армяне. В Украине лимит "7+4", а играет много украинцев. Увеличение лимита на легионеров не говорит о том, что клубы обязательно заполонят свои составы иностранцами. Клубы хотят, чтобы играли россияне, но качественные, а не из-за паспорта. Когда это будет, то на место футболистов, которых трактором не выпереть из команды из-за непомерно больших зарплат, придут молодые и мотивированные, которые будут с утра до вечера тренироваться, стремясь играть в хороших европейских чемпионатах.
Прошли времена, когда были Мостовой, Карпин, Канчельскис и Аршавин, которые играли в топовых чемпионатах. Назовите хоть одного из россиян, кто сейчас играет в топ-чемпионате. Головин? Он уехал из России практически в российский клуб. А кто еще? Где Мостовые, Карпины? Никого нет. Правильно говорит Газзаев: когда выигрывали Кубок УЕФА, никакого лимита не было. Так для чего делать искусственные вещи? Владимир Владимирович Путин в своих высказываниях часто говорит, что во всем нужна здоровая конкуренция. Только конкуренция двигает вперед не только бизнес, но и спорт. Поэтому я надеюсь, что на исполкоме грамотные люди примут грамотные решения", — сказал Селюк.
Sport24.ru
"Я за полную отмену лимита и честную конкуренцию. Только это принесет реальную пользу и приведет к развитию футбола, что мы видим во многих странах мира. Например, в той же Англии, чьи 4 команды играют в финалах еврокубков, есть клубы, в которых единицы англичан. Но есть и клубы, где, наоборот, преимущественно английские футболисты. И это не мешает тому, что телевизионные права на АПЛ стоят миллиарды и разбираются всеми странами. Потому как в Англии играют представители практически всех стран. Это приносит деньги и клубам, и стране, и футболистам. А также рабочие места.
Бельгия, у которой было 8 травмированных футболистов, легко обыграла Россию практически вторым составом. В этой маленькой стране тоже нет лимита на легионеров. И такие страны можно перечислять сколько угодно. 27 стран Европы не являются друг у друга легионерами. Плюс африканцы выиграли суд, на основании которого ни в одной стране Европы они не считаются легионерами. В этих странах — например, во Франции — каждый клуб получает за ТВ-права практически 40 млн евро ежегодно. В Испании — 35 млн. Я уже не беру "Барселону" и "Реал", которые получают ежегодно 150 млн.
Теперь вернемся в наше болото. В то время, когда все регионы просят помощи у центра и в том числе у РФС, в связи с тем, что в регионах серьезные экономические проблемы, кучка заинтересованных людей настаивает на усилении или просто на лимите на легионеров. Потому как определенной кучке людей выгодно, что огромные зарплаты и трансферы внутри России держатся за счет лимита. Если лимит убрать, бюджетные ведомости просто рухнут вниз. И тогда регионам будет очень легко дышать. Они будут гораздо меньше перечислять в клубы и больше денег тратить на социальные нужды людей, а также на инфраструктуру.
Когда Гершкович кричит о том, что нам нужны российские тренеры, а Галицкому с Федуном — российские футболисты, мне становится грустно. Например, в Англии за счет приглашения тренеров из разных стран мы видим конкуренцию разных стилей футбола, что приводит только к положительным результатам. А что мы видим у нас? В большинстве своем, к сожалению, ничего хорошего, так как опять нет конкуренции.
Представим, что в России нет лимита. Возьмем "Томь", у которой все время проблемы с финансами. Или "Луч" из Владивостока, который также испытывает финансовые проблемы. Они могли бы пригласить в свои ряды ради бизнес-проекта 2-3 китайцев, корейцев или японцев, которые, играя у них, увеличивали бы свою капитализацию, и потом клубы могли бы их продать обратно в эти страны за гораздо большие деньги. Также эти страны, увидев, что их футболисты играют в России, закупали бы телевизионные права у РПЛ, что соответственно привело бы к увеличению доходов клубов. И так, как снежный ком. Например, те же китайцы закупили в Испании телевизионные права, заплатив 250 миллионов евро в год. К сожалению, в России никому не интересно зарабатывать, а всем хочется только осваивать бюджеты регионов и некоторых руководителей частных клубов.
Даже люди, воспитывающие и выращивающие молодое поколение футболистов, ошибочно думают сохранить лимит, чтобы в дальнейшем продавать своих молодых футболистов за горадо большие деньги. Они не понимают, что это утопия. Если бы не было лимита на легионеров, то условные Глушаков, Комбаров, Миранчуки или Жирков уже давно бы где-нибудь играли, возможно, в среднем чемпионате в Европе. И на их место приходили бы молодые талантливые ребята, которые, в свое время так же уходя в более лучшие чемпионаты, освобождали бы места для новых воспитанников из разных школ. И таким образом российские футболисты, как и футболисты из других стран, заполонили бы многие европейские чемпионаты, что дало бы большой толчок в развитии российского футбола и силы для сборной страны. Шло бы планомерное развитие российского футбола.
Кто выступает за лимит? Федун, Галицкий… Но их заинтересованность понятна. Безусловно, школы "Спартака" и «Краснодара» на самом высшем уровне. И получается, что футболисты академии "Краснодара", "Спартака" и, например, "Локомотива" заполоняют все клубы лиги. В конечном итоге в чемпионате соревнуются эти клубы и футболисты из их академий, распиханные в другие команды разных регионов. Получается, что у нас одна и та же школа, одни и те же люди. А что делать в Томске, в Хабаровске, во Владивостоке? У них поля хорошего нет, про каких своих воспитанников может идти речь? А если даже брать футболиста из академии "Спартака", то в связи с лимитом ему надо платить огромные деньги. А без лимита он бы с удовольствием пришел на 1000 долларов и сказал спасибо.
Если не совсем отменить лимит в высшей лиге, то можно попробовать сделать это хотя бы на уровне ФНЛ. Или на уровне ФНЛ сделать лимит "6+5", как сейчас в РПЛ. Тогда как минимум клубы ФНЛ смогут вздохнуть свободнее и регионам станет гораздо легче справляться с этой финансовой нагрузкой. Что касается высшей лиги, есть разные предложения. Допустим, если в заявке 25 человек, то можно заявлять, например, до 12 легионеров, наполовину. А учитывая, что сейчас вводят чемпионаты U-20 и U-17, то можно сделать 10-15 легионеров для первой команды и 10-15 для U-20, а в U-17 оставить одних россиян, учитывая, что иностранцы не могут переходить до 18 лет. И должна быть сквозная заявка, при которой игрок из U-20 сможет играть в первой команде, и наоборот — игроки из первой команды смогут играть за U-20. Хотя бы таким образом можно было бы внести какую-то конкуренцию.
А если Галицкому захочется играть только игроками своей академии, его никто не обязывает брать иностранцев, он может выпускать всех 11 россиян. Если Федуну хочется играть игроками академии "Спартака", пожалуйста, пусть играют одни игроки академии "Спартака". Захочет играть "Динамо" составом, состоящим наполовину из иностранцев и наполовину из россиян, — будет играть так. Захочет "Томь" играть одними иностранцами — пусть играет иностранцами. Каждый сможет выбрать свой путь развития.
В той же Армении нет лимита на легионеров, но играют почти одни армяне. В Украине лимит "7+4", а играет много украинцев. Увеличение лимита на легионеров не говорит о том, что клубы обязательно заполонят свои составы иностранцами. Клубы хотят, чтобы играли россияне, но качественные, а не из-за паспорта. Когда это будет, то на место футболистов, которых трактором не выпереть из команды из-за непомерно больших зарплат, придут молодые и мотивированные, которые будут с утра до вечера тренироваться, стремясь играть в хороших европейских чемпионатах.
Прошли времена, когда были Мостовой, Карпин, Канчельскис и Аршавин, которые играли в топовых чемпионатах. Назовите хоть одного из россиян, кто сейчас играет в топ-чемпионате. Головин? Он уехал из России практически в российский клуб. А кто еще? Где Мостовые, Карпины? Никого нет. Правильно говорит Газзаев: когда выигрывали Кубок УЕФА, никакого лимита не было. Так для чего делать искусственные вещи? Владимир Владимирович Путин в своих высказываниях часто говорит, что во всем нужна здоровая конкуренция. Только конкуренция двигает вперед не только бизнес, но и спорт. Поэтому я надеюсь, что на исполкоме грамотные люди примут грамотные решения", — сказал Селюк.
Sport24.ru