Довольный Алексей Миранчук в московском метро (фото)
Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук проехался в метро после победы в финале Олимп-Кубка России.
"Просто новоиспеченный обладатель Кубка России в московском метро и стеснительная поклонница.А в каком настроении вы сегодня ехали на работу?" - говорится в сообщении пресс-службы клуба.
"Просто новоиспеченный обладатель Кубка России в московском метро и стеснительная поклонница.А в каком настроении вы сегодня ехали на работу?" - говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Просто новоиспечённый обладатель Кубка России в московском метро @MoscowMetro и стеснительная поклонница ??????— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) May 23, 2019
А в каком настроении вы сегодня ехали на работу? pic.twitter.com/lY1k2kgbIe