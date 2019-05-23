Довольный Алексей Миранчук в московском метро (фото)

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук проехался в метро после победы в финале Олимп-Кубка России.

"Просто новоиспеченный обладатель Кубка России в московском метро и стеснительная поклонница.А в каком настроении вы сегодня ехали на работу?" - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Теги: Миранчук Ал. Локомотив
Сегодня, 21:14
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(1)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама