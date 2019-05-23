Довольный Алексей Миранчук в московском метро (фото)

Просто новоиспечённый обладатель Кубка России в московском метро @MoscowMetro и стеснительная поклонница ??????



А в каком настроении вы сегодня ехали на работу? pic.twitter.com/lY1k2kgbIe — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) May 23, 2019

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук проехался в метро после победы в финале Олимп-Кубка России."Просто новоиспеченный обладатель Кубка России в московском метро и стеснительная поклонница.А в каком настроении вы сегодня ехали на работу?" - говорится в сообщении пресс-службы клуба.