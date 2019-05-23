Валерий Карпин: мыслей, что Песьяков будет в сборной, не было ни в "Спартаке", ни сейчас

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказался о попадании вратаря Сергея Песьякова в окончательную заявку сборной России на матчи отборочного этапа чемпионата Европы—2020 с Сан-Марино и Кипром.

"Песьяков заиграл при мне в "Спартаке"? Тогда я не думал о том, дорастёт ли он до сборной России. Мыслей, что это будущий вратарь сборной России, не было ни тогда, ни сейчас. Что касается того, может ли он стать первым номером в сборной, то я без понятия. Это вопрос не ко мне", - цитирует Карпина "Чемпионат.сом".
Теги: Карпин Песьяков Сборная России
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