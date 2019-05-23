Заявка на использование ВАР в стыковых матчах будет подана 26 мая
Российский футбольный союз (РФС) 26 мая направит запрос в Международный союз футбольных ассоциаций (IFAB) на использование системы видеоассистента рефери (ВАР) в стыковых матчах за право сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2019/20.
"Заявка будет подана тогда, когда определятся участники стыковых матчей - 25 мая в ФНЛ, 26-го - в РПЛ. В тот же день будет подана заявка", - цитирует ТАСС Калошина.
"Заявка будет подана тогда, когда определятся участники стыковых матчей - 25 мая в ФНЛ, 26-го - в РПЛ. В тот же день будет подана заявка", - цитирует ТАСС Калошина.