Бабаев: сезон для ЦСКА получился неоднозначным
Генеральный директор московских "армейцев" Роман Бабаев рассказал о своих впечатлениях от завершающегося сезона:
- Сезон получился неоднозначным. Подробные итоги мы подведем после заключительного тура, когда таблица примет окончательный вид. Впрочем, уже сейчас можно сказать: летом прошлого года ожидания были ниже того, что мы получили на сегодняшний день.
Если помните, турнирные перспективы в тот момент выглядели неопределенными. Команду покинули многолетние лидеры, футболисты, во многом определявшие ее игру. Пришли молодые, не очень известные широкому кругу любителей футбола игроки, причем некоторые из них не всегда выступали в основных составах своих предыдущих команд. Мы прекрасно понимали: в нынешнем сезоне тяжело рассчитывать на что-то серьезное.
С другой стороны, после осенне-зимней части сезона были все основания надеяться на более высокий результат, чем тот, который у нас есть сейчас. Вот такой парадокс. Перед возобновлением чемпионата мы рассчитывали, что команда, столь успешно завершившая первую половину сезона, весной сможет развить свой успех. Но получилось то, что получилось, - приводит слова Романа Бабаева официальный сайт ЦСКА.
— Какие перемены могут произойти в составе ПФК ЦСКА в предстоящее летнее межсезонье?
— Сейчас не время говорить об этом подробно — сезон еще не завершен. Если коротко, мы постараемся сохранить текущий состав. Что касается усиления, то попробуем его осуществить на позиции, которые в этом нуждаются. Понятно, что это не самая простая задача, но мы постараемся ее решить. Также очень рассчитываем на подрастающую смену. Наша команда под руководством Андрея Аксёнова завоевала "золото" молодежного первенства — считаю, что все они молодцы. Надеемся, что ряд футболистов через какое-то время получит шанс попробовать свои силы в первой команде.
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Фото: официальный сайт ЦСКА
- Сезон получился неоднозначным. Подробные итоги мы подведем после заключительного тура, когда таблица примет окончательный вид. Впрочем, уже сейчас можно сказать: летом прошлого года ожидания были ниже того, что мы получили на сегодняшний день.
Если помните, турнирные перспективы в тот момент выглядели неопределенными. Команду покинули многолетние лидеры, футболисты, во многом определявшие ее игру. Пришли молодые, не очень известные широкому кругу любителей футбола игроки, причем некоторые из них не всегда выступали в основных составах своих предыдущих команд. Мы прекрасно понимали: в нынешнем сезоне тяжело рассчитывать на что-то серьезное.
С другой стороны, после осенне-зимней части сезона были все основания надеяться на более высокий результат, чем тот, который у нас есть сейчас. Вот такой парадокс. Перед возобновлением чемпионата мы рассчитывали, что команда, столь успешно завершившая первую половину сезона, весной сможет развить свой успех. Но получилось то, что получилось, - приводит слова Романа Бабаева официальный сайт ЦСКА.
— Какие перемены могут произойти в составе ПФК ЦСКА в предстоящее летнее межсезонье?
— Сейчас не время говорить об этом подробно — сезон еще не завершен. Если коротко, мы постараемся сохранить текущий состав. Что касается усиления, то попробуем его осуществить на позиции, которые в этом нуждаются. Понятно, что это не самая простая задача, но мы постараемся ее решить. Также очень рассчитываем на подрастающую смену. Наша команда под руководством Андрея Аксёнова завоевала "золото" молодежного первенства — считаю, что все они молодцы. Надеемся, что ряд футболистов через какое-то время получит шанс попробовать свои силы в первой команде.
Источник
Фото: официальный сайт ЦСКА