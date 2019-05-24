Мануэл Фернандеш не знает, останется ли в "Локомотиве"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш не готов рассуждать на тему своего будущего в московском клубе.– Останусь ли я в "Локомотиве"? Нет, могу только сказать, что контракт с клубом истекает 30 июня, и я еще вернусь к этому времени в "Локо". Что дальше? Я сам еще не знаю.– Мы с ним немного пообщались в январе, в Катаре. Говорили на разные темы, в том числе и моего возможного ухода зимой. В тот момент у меня были предложения. Но в итоге ничего не получилось, и я остался в "Локомотиве".