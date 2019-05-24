Мануэл Фернандеш не знает, останется ли в "Локомотиве"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш не готов рассуждать на тему своего будущего в московском клубе.

– Останусь ли я в "Локомотиве"? Нет, могу только сказать, что контракт с клубом истекает 30 июня, и я еще вернусь к этому времени в "Локо". Что дальше? Я сам еще не знаю.

– Когда Василий Кикнадзе стал новым гендиректором "Локомотива", были попытки продлить с вами контракт?

– Мы с ним немного пообщались в январе, в Катаре. Говорили на разные темы, в том числе и моего возможного ухода зимой. В тот момент у меня были предложения. Но в итоге ничего не получилось, и я остался в "Локомотиве".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Фернандеш Локомотив
Сегодня, 10:38
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