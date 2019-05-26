Владимир Рыков: думаю, в новом сезоне у нас будет больше побед

Защитник "Динамо" Владимир Рыков прокомментировал результативную ничью с тульским "Арсеналом" (3:3).- Думаю, в новом сезоне у нас больше побед будет.- Нервотрепка в конце. Неприятно находиться внизу таблицы. Сегодня ничего не давлело, много голов. Думаю, болельщикам понравилось.- В первую очередь хотели выиграть. А то, что было много голов, это должно понравиться болельщикам.- Что отмечать?- Да нет. Просто пожелаем хорошего отдыха друг другу, чтобы хорошо подготовились, отдохнули, набрались сил. А отмечать нечего.- Нет. Это не наше дело. Наше дело тренироваться и играть. А решать будут тренер и руководство.