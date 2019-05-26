Владимир Рыков: думаю, в новом сезоне у нас будет больше побед
Защитник "Динамо" Владимир Рыков прокомментировал результативную ничью с тульским "Арсеналом" (3:3).
- Думаю, в новом сезоне у нас больше побед будет.
- 5 подряд ничьих в концовке сезона - чем это можно объяснить?
- Нервотрепка в конце. Неприятно находиться внизу таблицы. Сегодня ничего не давлело, много голов. Думаю, болельщикам понравилось.
- Ожидали, что будет забито столько голов?
- В первую очередь хотели выиграть. А то, что было много голов, это должно понравиться болельщикам.
- Сейчас поедете отмечать?
- Что отмечать?
- Закрытие сезона.
- Да нет. Просто пожелаем хорошего отдыха друг другу, чтобы хорошо подготовились, отдохнули, набрались сил. А отмечать нечего.
- Слухи о летних изменениях в команде никак не давят?
- Нет. Это не наше дело. Наше дело тренироваться и играть. А решать будут тренер и руководство.
Rusfootball.info
- Думаю, в новом сезоне у нас больше побед будет.
- 5 подряд ничьих в концовке сезона - чем это можно объяснить?
- Нервотрепка в конце. Неприятно находиться внизу таблицы. Сегодня ничего не давлело, много голов. Думаю, болельщикам понравилось.
- Ожидали, что будет забито столько голов?
- В первую очередь хотели выиграть. А то, что было много голов, это должно понравиться болельщикам.
- Сейчас поедете отмечать?
- Что отмечать?
- Закрытие сезона.
- Да нет. Просто пожелаем хорошего отдыха друг другу, чтобы хорошо подготовились, отдохнули, набрались сил. А отмечать нечего.
- Слухи о летних изменениях в команде никак не давят?
- Нет. Это не наше дело. Наше дело тренироваться и играть. А решать будут тренер и руководство.
Rusfootball.info