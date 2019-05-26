Владимир Рыков: думаю, в новом сезоне у нас будет больше побед

Защитник "Динамо" Владимир Рыков прокомментировал результативную ничью с тульским "Арсеналом" (3:3).

- Думаю, в новом сезоне у нас больше побед будет.

- 5 подряд ничьих в концовке сезона - чем это можно объяснить?

- Нервотрепка в конце. Неприятно находиться внизу таблицы. Сегодня ничего не давлело, много голов. Думаю, болельщикам понравилось.

- Ожидали, что будет забито столько голов?

- В первую очередь хотели выиграть. А то, что было много голов, это должно понравиться болельщикам.

- Сейчас поедете отмечать?

- Что отмечать?

- Закрытие сезона.

- Да нет. Просто пожелаем хорошего отдыха друг другу, чтобы хорошо подготовились, отдохнули, набрались сил. А отмечать нечего.

- Слухи о летних изменениях в команде никак не давят?

- Нет. Это не наше дело. Наше дело тренироваться и играть. А решать будут тренер и руководство.

Rusfootball.info
Теги: Рыков Динамо Арсенал Тула
Сегодня, 16:41
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама