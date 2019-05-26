Маурисо Перейра: сейчас думаю только об отдыхе в Уругвае
Уругвайский полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра, который провел прощальный матч за клуб против "Рубина", прокомментировал итоги сезона для "быков" и попрощался с местными болельщиками.
– Как решился вопрос в матче, кто в каком тайме будет играть с капитанской повязкой? Ведь провожали сегодня и Каборе.
– Вчера тренер принял такое решение, что один тайм буду капитанить я, а второй – Шарль Каборе. Спросили у капитана команды Мартыновича, он сказал, что не против.
– Есть ли у тебя матч за "Краснодар", который ты считаешь для себя особенным.
– Наверное, мой любимый матч – это игра здесь против "Реал Сосьедада". Он был наиболее важен для меня и для команды.
– Был ли опыт игры с капитанской повязкой и какого вам было играть сегодня в такой роли?
– Против ЦСКА я был капитаном. Мы в команде решили, что наш капитан – это Мартынович. Но когда его нет, мы всегда можем, я и Каборе имеем большой опыт, подменить его в качестве капитана.
– На встрече с болельщиками в амфитеатре вы не смогли сдержать слёз. Сегодня, наверняка, тоже подкатывало?
– Это слезы от счастья. Заранее никогда не знаешь, но все-таки накрывают эмоции.
– Запомните ли вы надолго момент вашего прощания с Краснодаром?
– Я все запомню. Для меня этот день всегда будет одним из самых важных в жизни.
– Есть какие-то варианты продолжения карьеры в будущем?
– Есть пару вариантов, но я не принял еще никакого решения. Сейчас я думаю только о том, чтобы поехать в Уругвай и отдохнуть там пару недель.
– Есть вариант вашего возвращения в клуб в будущем?
– Так как мой уход связан с семейными вопросами, я сомневаюсь в возможности возвращения сюда в ближайшем будущем. Но через какое-то время, как болельщик, возможно, да.
– Большая глава в вашей жизни подошла к концу. Что бы вы могли сказать болельщикам и всем нам?
– Как я уже сказал, хотелось бы поблагодарить, что на протяжении всего времени ко мне здесь отлично относились. Я на поле, в свою очередь, оставлял всё.
Источник: www.rusfootball.info
– Как решился вопрос в матче, кто в каком тайме будет играть с капитанской повязкой? Ведь провожали сегодня и Каборе.
– Вчера тренер принял такое решение, что один тайм буду капитанить я, а второй – Шарль Каборе. Спросили у капитана команды Мартыновича, он сказал, что не против.
– Есть ли у тебя матч за "Краснодар", который ты считаешь для себя особенным.
– Наверное, мой любимый матч – это игра здесь против "Реал Сосьедада". Он был наиболее важен для меня и для команды.
– Был ли опыт игры с капитанской повязкой и какого вам было играть сегодня в такой роли?
– Против ЦСКА я был капитаном. Мы в команде решили, что наш капитан – это Мартынович. Но когда его нет, мы всегда можем, я и Каборе имеем большой опыт, подменить его в качестве капитана.
– На встрече с болельщиками в амфитеатре вы не смогли сдержать слёз. Сегодня, наверняка, тоже подкатывало?
– Это слезы от счастья. Заранее никогда не знаешь, но все-таки накрывают эмоции.
– Запомните ли вы надолго момент вашего прощания с Краснодаром?
– Я все запомню. Для меня этот день всегда будет одним из самых важных в жизни.
– Есть какие-то варианты продолжения карьеры в будущем?
– Есть пару вариантов, но я не принял еще никакого решения. Сейчас я думаю только о том, чтобы поехать в Уругвай и отдохнуть там пару недель.
– Есть вариант вашего возвращения в клуб в будущем?
– Так как мой уход связан с семейными вопросами, я сомневаюсь в возможности возвращения сюда в ближайшем будущем. Но через какое-то время, как болельщик, возможно, да.
– Большая глава в вашей жизни подошла к концу. Что бы вы могли сказать болельщикам и всем нам?
– Как я уже сказал, хотелось бы поблагодарить, что на протяжении всего времени ко мне здесь отлично относились. Я на поле, в свою очередь, оставлял всё.
Источник: www.rusfootball.info