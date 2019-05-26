Игорь Коновалов: команда "Краснодар" достойна играть в Лиге Чемпионов
Полузащитник "Рубина" Игорь Коновалов подвел итоги сезона для казанской команды после последнего матча сезона РПЛ.
– Насколько сильно сказалась травма Руслана Камболова, вашего одноклубника, на игре?
– Не могу сказать. Ребята старались, потому что против "Краснодара" было тяжело играть. Совершили ненужные ошибки и пропустили гол именно по этой причине.
– Что с Русланом в целом, есть информация из раздевалки?
– Я не могу сказать, эта информация есть у врачей.
– Как можно охарактеризовать сезон для вашей команды?
– Можно сказать, что не сложилось: были другие задачи. Хотелось занять другие места, не получилось. Будем пытаться в следующем сезоне.
– Что насчет своего будущего можете сказать?
– Про свое будущее ничего не могу сказать. Сейчас закончился сезон, и у меня впереди только отдых.
– Считаете, достойна ли команда "Краснодар" выступать в Лиге Чемпионов?
– Достойна, конечно. Это одна из лучших команд в РПЛ: они играют в свой футбол, хорошо контролируют мяч. Конечно, достойна играть в Лиге Чемпионов. Молодцы!
Источник: www.rusfootball.info
– Насколько сильно сказалась травма Руслана Камболова, вашего одноклубника, на игре?
– Не могу сказать. Ребята старались, потому что против "Краснодара" было тяжело играть. Совершили ненужные ошибки и пропустили гол именно по этой причине.
– Что с Русланом в целом, есть информация из раздевалки?
– Я не могу сказать, эта информация есть у врачей.
– Как можно охарактеризовать сезон для вашей команды?
– Можно сказать, что не сложилось: были другие задачи. Хотелось занять другие места, не получилось. Будем пытаться в следующем сезоне.
– Что насчет своего будущего можете сказать?
– Про свое будущее ничего не могу сказать. Сейчас закончился сезон, и у меня впереди только отдых.
– Считаете, достойна ли команда "Краснодар" выступать в Лиге Чемпионов?
– Достойна, конечно. Это одна из лучших команд в РПЛ: они играют в свой футбол, хорошо контролируют мяч. Конечно, достойна играть в Лиге Чемпионов. Молодцы!
Источник: www.rusfootball.info