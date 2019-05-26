Игорь Коновалов: команда "Краснодар" достойна играть в Лиге Чемпионов

Полузащитник "Рубина" Игорь Коновалов подвел итоги сезона для казанской команды после последнего матча сезона РПЛ.– Не могу сказать. Ребята старались, потому что против "Краснодара" было тяжело играть. Совершили ненужные ошибки и пропустили гол именно по этой причине.– Я не могу сказать, эта информация есть у врачей.– Можно сказать, что не сложилось: были другие задачи. Хотелось занять другие места, не получилось. Будем пытаться в следующем сезоне.– Про свое будущее ничего не могу сказать. Сейчас закончился сезон, и у меня впереди только отдых.– Достойна, конечно. Это одна из лучших команд в РПЛ: они играют в свой футбол, хорошо контролируют мяч. Конечно, достойна играть в Лиге Чемпионов. Молодцы!: www.rusfootball.info