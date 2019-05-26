Луиш Нету: я люблю Санкт-Петербург и "Зенит" и точно еще вернусь
Защитник "Зенита" Луиш Нету, 26 мая проведший последний матч за клуб, поделился эмоциями от прощания с сине-бело-голубыми, за которых он выступал с 2013 года.
"У меня смешанные эмоции. Я рад тому, чего я смог добиться в "Зените": титулы, эмоции, любовь болельщиков. В то же время часть меня навсегда останется здесь. Я люблю город и клуб. Так что я еще вернусь. Это точно. Хочу поблагодарить и вас, журналистов, за то, что терпели меня. Особенно в начале карьеры, когда мне было очень непросто. Но я показывал все, что мог. Надеюсь, мы увидимся.
Приехать в Петербург в качестве игрока соперника "Зенита"? Почему бы и нет. Но в следующем сезоне будет сложно, потому что "Зенит" попал в Лигу чемпионов. Но помню, мы часто встречались с "Порту" и "Бенфикой". Может в будущем и "Спортинг" попадется. Это было бы чем-то особенным.
Для защитников даже один пропущенный гол — это неприятно. Но все-таки главное, что выиграли сегодня. Наверное, заранее начали думать о каникулах. Хотя после перерыва мы сыграли хорошо. За этот год мы стали семьей. Думаю, мы можем гордиться этим годом", - цитирует Нету Sport24.
"У меня смешанные эмоции. Я рад тому, чего я смог добиться в "Зените": титулы, эмоции, любовь болельщиков. В то же время часть меня навсегда останется здесь. Я люблю город и клуб. Так что я еще вернусь. Это точно. Хочу поблагодарить и вас, журналистов, за то, что терпели меня. Особенно в начале карьеры, когда мне было очень непросто. Но я показывал все, что мог. Надеюсь, мы увидимся.
Приехать в Петербург в качестве игрока соперника "Зенита"? Почему бы и нет. Но в следующем сезоне будет сложно, потому что "Зенит" попал в Лигу чемпионов. Но помню, мы часто встречались с "Порту" и "Бенфикой". Может в будущем и "Спортинг" попадется. Это было бы чем-то особенным.
Для защитников даже один пропущенный гол — это неприятно. Но все-таки главное, что выиграли сегодня. Наверное, заранее начали думать о каникулах. Хотя после перерыва мы сыграли хорошо. За этот год мы стали семьей. Думаю, мы можем гордиться этим годом", - цитирует Нету Sport24.