Юрий Семин: мы ушли в отпуск, поэтому даже не знал об уходе Денисова
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал уход Игоря Денисова из московского клуба.
"Я еще не обладаю этой информацией, мне не сказали, потому что мы ушли в отпуск. Когда буду ею обладать, тогда буду говорить, а пока обращайтесь в клуб", - цитирует Семина Sport24.
"Я еще не обладаю этой информацией, мне не сказали, потому что мы ушли в отпуск. Когда буду ею обладать, тогда буду говорить, а пока обращайтесь в клуб", - цитирует Семина Sport24.