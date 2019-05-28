Антон Лисин стал главой пресс-службы "Спартака"

Руководство "Спартака" определилось с кандидатурой на пост руководителя Департамента клуба по связям с общественностью.Им станет 35-летний Антон Лисин, который занимал аналогичную должность в оргкомитете "Россия-2018" и внес весомый вклад в подготовку и проведение чемпионата мира в нашей стране.При этом новый глава пресс-службы станет отвечать за все направления деятельности "Спартака" по этой линии, включая медийные проекты и соцсети.