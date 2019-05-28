Никита Симонян: я верю в Кононова. Как и в "Спартак"

Прославленный ветеран "Спартака" и первый вице-президент РФС Никита Симонян поделился мнением с журналистами по поводы игры красно-белых под руководством Олега Кононова.

– Вам не больно смотреть на то, какую игру показывает "Спартак"?

– Я не критик. Команде должна быть поставлена игра. Спартаковская или нет, неважно. Должен быть контроль мяча, обострение, переход от атаки в оборону и наоборот. Это компетенция главного тренера. За Карреру многие заступаются. Да, он выиграл звание чемпионства, но я его обвинял и во многих проигрышах. Когда команда пропускала на последних двух минутах. Я насчитал около семи таких матчей. А это уже прямая вина главного тренера.

– При Кононове игра стала лучше?

– Он проработал менее полугода. За это время игру не поставишь. В "Краснодаре" его команда играла именно в комбинационный футбол, играла остро. После него пришел Шалимов и этот стиль продолжился проповедоваться. Пришел Мусаев – и то же самое. Надо набраться терпения.

– Верите в Кононова?

– Конечно, верю. Как и в "Спартак". Как можно иначе?

"СЭ"
Теги: Симонян Кононов Спартак
Сегодня, 13:27
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