Никита Симонян: я верю в Кононова. Как и в "Спартак"
Прославленный ветеран "Спартака" и первый вице-президент РФС Никита Симонян поделился мнением с журналистами по поводы игры красно-белых под руководством Олега Кононова.
– Вам не больно смотреть на то, какую игру показывает "Спартак"?
– Я не критик. Команде должна быть поставлена игра. Спартаковская или нет, неважно. Должен быть контроль мяча, обострение, переход от атаки в оборону и наоборот. Это компетенция главного тренера. За Карреру многие заступаются. Да, он выиграл звание чемпионства, но я его обвинял и во многих проигрышах. Когда команда пропускала на последних двух минутах. Я насчитал около семи таких матчей. А это уже прямая вина главного тренера.
– При Кононове игра стала лучше?
– Он проработал менее полугода. За это время игру не поставишь. В "Краснодаре" его команда играла именно в комбинационный футбол, играла остро. После него пришел Шалимов и этот стиль продолжился проповедоваться. Пришел Мусаев – и то же самое. Надо набраться терпения.
– Верите в Кононова?
– Конечно, верю. Как и в "Спартак". Как можно иначе?
"СЭ"
– Вам не больно смотреть на то, какую игру показывает "Спартак"?
– Я не критик. Команде должна быть поставлена игра. Спартаковская или нет, неважно. Должен быть контроль мяча, обострение, переход от атаки в оборону и наоборот. Это компетенция главного тренера. За Карреру многие заступаются. Да, он выиграл звание чемпионства, но я его обвинял и во многих проигрышах. Когда команда пропускала на последних двух минутах. Я насчитал около семи таких матчей. А это уже прямая вина главного тренера.
– При Кононове игра стала лучше?
– Он проработал менее полугода. За это время игру не поставишь. В "Краснодаре" его команда играла именно в комбинационный футбол, играла остро. После него пришел Шалимов и этот стиль продолжился проповедоваться. Пришел Мусаев – и то же самое. Надо набраться терпения.
– Верите в Кононова?
– Конечно, верю. Как и в "Спартак". Как можно иначе?
"СЭ"