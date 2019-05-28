Олег Кононов критически оценил итоги своей работы в "Спартаке"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов на заседании совета директоров красно-белых критически оценил итоги своей работы в завершившемся сезоне.

"Выступление основной команды во всех турнирах было признано неудовлетворительным: "Спартак" не сумел добиться поставленных на сезон задач, - говорится в сообщении на сайте "Спартака". - В ходе выступления на совете директоров главный тренер команды Олег Кононов критически оценил итоги своей работы в "Спартаке" в завершившемся сезоне: несмотря на тот факт, что Кононов набрал наибольший процент очков среди тренеров, руководивших командой по ходу сезона в РПЛ, "Спартак" не добился нужного результата в чемпионате", - цитирует Кононова официальный сайт "Спартака".
Теги: Кононов Спартак
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